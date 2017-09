Isabel Greenberg relata 'Las cien noches de Hero' en cómic: "Ya no se cuentan historias sin efectos especiales"

22/09/2017 - 17:53

La ilustradora Isabel Greenberg relata en 'Las cien noches de Hero' (Impedimenta) la historia de amor dos mujeres en un mundo fantástico en el que la narración de aventuras ocupan un lugar central, algo que la dibujante de cómic cree que se ha perdido.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Hay muchos medios ahora para contar historias, quizás más de los que debería haber", ha señalado en una entrevista con Europa Press la autora, quien no obstante reconoce ser seguidora de varias series. "Lo que realmente sé es que hemos perdido la capacidad de contar historias sin efectos especiales. Quizás tenga que venir un apocalipsis y empezar de nuevo", ha bromeado.

Con apenas 25 años, Greenberg publica en España su segundo título --el primero, 'Enciclopedia de la Tierra Temprana', será reeditado también por Impedimenta-- y vuelve a apostar por una historia reivindicativa con la figura de la mujer y llena de narraciones fantásticas, en la que dos amantes deberán usar su ingenio para evitar una muerte segura en caso de ser descubiertas.

"Quería escribir una historia que mostrara a mujeres ayudándose mutuamente, que fueran complicadas e interesantes y no necesariamente fuertes. Ya existen muchas películas que hablan de estas relaciones, pero no tratan a los personajes en su complejidad, que es lo que me interesaba", ha reconocido.

Greenberg ha reconocido que, en un principio, pensó en contar una historia de una mujer oprimida en su matrimonio y que su amante fuera un hombre cercano a ella, pero "no quería que el resultado al final sea el mismo de siempre: que un hombre viene a salvar a la mujer". "Es una exploración de relaciones más complicadas, pero el mensaje principal es que el amor es poder", ha añadido.

RELIGIÓN Y TOLKIEN

Un dios pájaro es el origen de 'Las cien noches de Hero', una especie de Mesías despótico que prefiere el caos y la violencia para dirigir sus mundos. "Era un aspecto que quería poner como punto de partida de la opresión a las mujeres, la religión, porque no las tratado nuca bien en general. Eso sí, la opresión a las mujeres es algo más grande que eso", ha indicado.

La joven dibujante ha señalado a Tolkien como una de sus principales influencias narrativas, pero sin olvidar nunca a aquellas "personas que cuentan historias" orales acerca de traición, amor y otros temas capitales. Con un trazo de dibujo que recuerda a la autora Marjane Satrapi (autora de 'Persépolis' y otra de sus influencias reconocidas), Greenberg ha mostrado también entusiasmo por uno de sus recientes descubrimientos, la obra 'El Paraíso Perdido' de Pablo Auladell, último Premio Nacional de Cómic.

VIVIR DEL CÓMIC

Preguntada sobre su futuro, la ilustradora --que ya trabaja en una nueva novela gráfica-- ha señalado con humor que, pese al éxito obtenido con su primera obra (ganadora del British Book Design and Production Award, entre otros premios), aún no puede "vivir de dibuajr cómics".

"No he tenido tanto éxito como para eso", ha ironizado, tras mostrar su disposición a que alguno de sus cómics fuera llevado a la gran pantalla. "¡Claro que me encantaría! Cuando ves algunas adaptaciones de cómics en el cine surgen cosas muy interesantes, algunas son muy buenas y saben captar la estética original", ha concluido.