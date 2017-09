Las Conversaciones de Formentor cumplen su décimo aniversario con magos y bohemios de protagonistas

23/09/2017 - 14:27

POLLENÇA (BALEARES), 23 (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Laura Martínez) Las 'Conversaciones de Formentor', que este año cumplen diez años, se están celebrando del 22 al 24 de septiembre en el Hotel Formentor Royal Hideaway, bajo el lema 'Bohemios, magos y vagabundos'.

Las Conversaciones --organizadas por la Fundación Santillana y patrocinadas por el Hotel Formentor -- coinciden con la entrega del Premio Formentor de las Letras, que este año ha reconocido el conjunto de la obra poética de Alberto Manguel, que recogió este 22 de septiembre el galardón. La familia Barceló, propietarios del hotel, y la familia Boadas son los mecenas del Premio Formentor de las Letras, dotado con 50.000 euros.

Precisamente, en la rueda de prensa que tuvo lugar antes de la entrega del galardón, el escritor argentino-canadiense reconoció "el halago y la sorpresa" que le supone este premio, en un encuentro en el que puso en valor "el poder de la literatura" y su predilección por "los libros físicos". "No soy un ciudadano del mundo virtual. Como director de la Biblioteca Nacional de Argentina tengo que serlo pero como lector privado me gusta lo físico. No creo en la lectura virtual como no creo en el sexo virtual", aseguró.

Otro de los protagonistas de la jornada de ayer fue el escritor Norman Manea, premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2016, el primero de los múltiples escritores que entre este sábado y el domingo participan en las mesas redondas que llevan por lema: 'Bohemios', 'Magos', 'Vagabundos', 'Errantes', 'Ambulantes' y 'Nómadas'. .

Estas dos últimas tendrán lugar el 24 de septiembre y contará, en el caso de 'Nómadas', con la participación del propio Manguel, que analizará las 'Veinte mil leguas de viaje submarino' de Julio Verne.

La primera de las Conversaciones tuvo lugar en el año 2008, con el lema 'Homenaje a los encuentros poéticos de 1959'. Desde ese año se han ido celebrando sucesivamente abordando cuestiones como el futuro de la novela, grandes personajes de la literatura o geografías literarias.

Así, más de 200 escritores, editores y críticos han pasado durante esta última década por los jardines del Hotel Formentor para participar en una conversación que recorre los extensos horizontes de la biblioteca universal.

El Premio Formentor de las Letras se convoca para reconocer la obra narrativa de aquellos escritores cuya trayectoria prolonga la alta tradición literaria europea. El galardón prolonga el impulso de la primera fase del premio Formentor creado por Carlos Barral y un reputado grupo de editores europeos.

En Formentor fueron premiados, entre otros, Jorge Luis Borges, Samuel Becket, Saul Bellow, Jorge Semprún. En la nueva fase del premio, recuperado en 2011, ha reconocido a Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, Javier Marías, Enrique Vila-Matas, Ricardo Piglia y Roberto Calasso.