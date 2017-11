Pantomima Full: "Seguiremos yendo a festivales hasta que el médico nos mande parar"

22/11/2017 - 9:54

Rober Bodegas (Carballo, A Coruña, 1982) y Alberto Casado (Madrid, 1983) tienen largas carreras a sus espaldas en el mundo de la comedia, pero juntos se han hecho especialmente fuertes bajo el nombre de Pantomima Full y gracias a un formato de vídeos breves en los que interpretan arquetipos sutiles con los que su público se identifica profundamente.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS - David Gallardo)

"Señalamos un poco a los plastas. ¿No te das cuenta tío de que eres un brasas? ¿No te das cuenta de que no es tan admirable que salgas a correr? No te vamos a aplaudir porque eches una hora en El Retiro tres veces por semana", plantea Bodegas sobre la idea central de sus sketches, poniendo como ejemplo ese en el que se mofan del mundo runner.

El éxito de estos vídeos, compartidos profusamente en las redes sociales, les ha llevado directamente hasta el Teatro Cofidís Alcázar de Madrid, donde tienen funciones durante los próximos meses: 7 de diciembre, 16 de diciembre, 12 de enero, 2 de febrero, 10 de marzo, 21 de abril, 18 de mayo y 1 de junio.

"Hacemos un espectáculo de sketches en el que también hablamos de todo este mundo de vídeos", resume Casado, antes de que Bodegas tercie: "El show viene de lo que ya teníamos y tiene un par de cosillas que no tienen mucho que ver con los vídeos pero que nos gustan mucho. Hay sketches sobre Wallapop, los runners, el canallita... Es diferente a los vídeos, lógicamente, pero es un poco el mismo tipo de humor, comentar estas modas".

En esta línea, Casado toma de nuevo la palabra para destacar que lo que Pantomima Full hace es reírse de las cosas que les dan "rabia". "Es un desarrollo para contar lo mismo que los vídeos de otra forma", apostilla, mientras Bodegas destaca que el nuevo espectáculo les ha quedado "bastante variadito, con sketches y también momentos de comentar fotos y vídeos".

ÉXITO ASCENDENTE

Mientras los vídeos ganaban en popularidad, la pareja comenzó a actuar como Pantomima Full primero en el Costello Club, uno de los locales esenciales del circuito de música indie y que de alguna manera les conecta con su base de fans, muy relacionados con la música y con una franja de edad entre 30 y 45 años principalmente.

"Del Costello pasamos al Teatro Alfil. Y ahora en este tan grande que, además, se está vendiendo muy bien", apunta Casado mientras asiente Bodegas, que toma de nuevo la palabra para reflexionar: "Se trata al final de encontrar a tu público o que tu público te encuentre a ti, porque no vale de nada una sala llena de abuelas que no saben de lo que estás hablando. Eso nos pasaba mucho en el Alfil".

Algunos de los vídeos más populares de Pantomima Full versan sobre el mundo de los festivales entre los treinteañeros y los cuarentones que se niegan de alguna manera a abandonar los fines de semana de fiesta sin fin. Tanta difusión han llegado a tener con esta temática que incluso este año fueron los encargadas de anunciar las primeras confirmaciones del Bilbao BBK Live con uno de sus sketches audiovisuales.

"Al final es el ambiente en el que nos movemos, vamos mucho a conciertos y festivales, estamos por el mundillo de Malasaña", concede Bodegas, quien, además, subraya que aunque puede que sean ya un "poco mayores para estar tanto de festivales", no tienen intención de dejar de hacerlo. "Seguiremos yendo a festivales hasta que el médico nos mande parar", remacha entre risas.

Y aún añade Bodegas a este respecto que "al final todos" sus vídeos hablan de que en su generación hay mucha "gente de 30 o 40 años un poco como niños, con mucha tontería". "Tenemos amigos más mayores a los que nada les apetece más que el finde que se escapan para ir a un festival", señala Casado, mientras Bodegas señala que, además, "muchos festivales son inaccesibles para los chavales más jóvenes por lo que cuesta el abono, alojarse y... beber".

HACEN PINITOS COMO DJS

La pareja se ha atrevido incluso a ejercer como DJs en algunas ocasiones, aunque prefieren quitarle importancia a este asunto, seguramente para no ganarse enemigos en ese competitivo sector. "Ser buen Dj no es fácil. Nosotros hablamos de buenas canciones mal pinchadas. Confiamos en nuestro criterio pero tampoco nos pidas más", apunta Casado.

"Al final es divertido. Básicamente vamos mucho de bares y como nos dejan poner nuestra música, lo pasamos bien. Tampoco creo que nadie espere grandes cosas de nosotros", aún agrega Casado, siempre perfectamente secundado por un Bodegas que plantea que "los ingleses tienen el rollo del selector, que está muy bien porque puede ser cualquiera sin resultar un intruso". "Pero aquí si te llamas selector eres un gilipollitas", destaca.

Tras remarcar que "sumando las distintas redes sociales, los vídeos de Pantomima Full tienen decenas de miles de visitas", la pareja explica que aunque les vea "mucha gente, se trata de una exposición muy filtrada, diferente a la televisión". Eso les lleva a coincidir al recalcar que ahora les conoce "un público muy concreto", que se identifica con ellos por edad, por gustos y por estilo de vida.

"En los festivales sí que es verdad que es donde está todo nuestro público", admite Casado, antes de que Bodegas profundice en esta cuestión: "Hay mucha coincidencia de target en los festivales y todo el mundo está pedo, que también es importante. Donde más nos reconocen es en festivales, por la calle Serrano no suele, aunque el otro día me gritó un tipo. Pero era un mensajero".

Ante la pregunta de si se consideran cómicos indies, responde Bodegas entre risas afirmando que ellos quieren "ser mainstream". Y adquiriendo cierto tono solemne, añade el gallego: "Me mola ser contemporáneo o actual, hablar de las cosas de ahora, de cómo es la gente ahora. Eso requiere que tu audiencia esté como mínimo igual de al día que tu. Siempre he pensado que me gustaría que mi público tuviera más o menos mi edad".

Por último, se muestran encantados con la posibilidad de actuar en festivales de música, aunque ambos ven complicado "conseguir un silencio propicio". "Pero como los festivales tienen mucha programación paralela, a una hora en la que la gente esté sobria y en un espacio un poco más íntimo que el escenario principal, molaría", afirma Bodegas justo antes de que Casado finiquite: "Y como esos findes los tenemos ya reservados para ir a los festis no hay que organizar calendarios".