Justice, nueva confirmación del Mad Cool Festival 2018

22/11/2017 - 12:05

Justice son la nueva confirmación que este miércoles da el Mad Cool Festival 2018, que tendrá lugar el próximo año en Madrid del 12 al 14 de julio en una nueva ubicación en un recinto en Ifema - Valdebebas.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El dúo francés se suma así a una diversa propuesta musical que ya contaba con Depeche Mode, Nine Inch Nails Queens of the Stone Age, Massive Attack, Future Islands, MGMT, Jack Johnson, Fleet Foxes, Yo La Tengo, Black Pistol Fire, La M.O.D.A., Real Estate, Ángel Stanich y Ofenbach.

Justice, o lo que es lo mismo Gaspard Augé y Xavier de Rosnay, han creado un lenguaje propio dentro de la música de baile. Su particular mezcla de house, disco y electro -con altas dosis de indie y rock- les ha convertido en uno de los referentes de la electrónica hecha en Francia.

El dúo despuntó en 2003 con Never Be Alone (We Are Your Friends): un remix de la banda británica Simian que se convirtió en todo un himno pistero. Esta demostración de talento les sirvió para convertirse en los remezcladores favoritos de artistas como Britney Spear, N.E.R.D., Fatboy Slim, Daft Punk o Franz Ferdinand, entre otros.

Tras varias remezclas de éxito, alcanzaron definitivamente la fama mundial gracias a su LP debut: * (2007); álbum que contaba con temas como D.A.N.C.E. o Genesis. 'Audio, Video, Disco' (2011) fue la prueba definitiva de que arriesgarse a explorar nuevos géneros mediante un sonido propio es como una ley no escrita de obligado cumplimiento.

Justice lo demostró ampliando su espectro sonoro con elementos de rock progresivo o guitarras de hair metal; hits como Civilization o New Lands lo demuestran. Pero hay más. El savoir faire de Augé y Rosnay volvió a ponerse de manifiesto el pasado año con su tercer largo, Woman (2016). Un contenedor de canciones brillantes, discotequeras y reflexivas con las que han vuelto a poner patas arriba las pistas de medio mundo.

Con semejante arsenal de éxitos y una impresionante puesta en escena -gracias a s sus envolventes paneles LED y sus deliciosos efectos visuales- Justice ofrecerá en Mad Cool Festival 2018 un show que promete ser una verdadera fiesta.

MAD COOL 2018

Mad Cool se traslada de la Caja Mágica a un nuevo recinto ubicado al norte de Madrid. Esta localización, que lleva por nombre Espacio Mad Cool, está situado en Valdebebas - Ifema; se ha concebido para albergar a 80.000 personas y tiene una extensión de 100.000 metros cuadrados.

Este aumento de aforo (de 35.000 personas por día) responde a una "necesidad de evolución y crecimiento cuyo objetivo es hacer de Madrid, de una vez por todas, una ciudad de referencia para la música en directo de gran formato", según informa la organización.

La segunda novedad de la edición 2018 son los siete escenarios (en comparación con los cinco de la edición 2017) que protagonizarán el nuevo recinto Mad Cool. "Se amplía así la oferta y la variedad de bandas para satisfacer la demanda del público", destacan desde Mad Cool.

Además, el festival contará con una nueva y renovada zona de restauración. Se continuará apoyando a las distintas disciplinas artísticas con Mad Cool Gallery y el Mercado del Arte: espacios de encuentro en el que las creaciones de autor son las verdaderas protagonistas.

La organización continuará anunciando artistas del cartel para 2018 durante los próximos días. Información en www.madcoolfestival.es. Las entradas para esta tercera edición de la cita madrileña se pondrán a la venta el 5 de diciembre en la web oficial, Ticketmaster y Festicket.