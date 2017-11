Àlex Rigola vuelve a los Teatros del Canal: "No hay ningún problema en trabajar en Madrid"

22/11/2017 - 15:18

El director de escena Àlex Rigola regresa con la puesta en escena de 'Vania (escenas de la vida)' a los Teatros del Canal, casi dos meses después de presentar su dimisión al frente de estos teatros por la "brutal violencia" en el referéndum de Cataluña, asegurando que "no hay ningún problema en volver a trabajar" en Madrid.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Con el teatro me llevo muy bien, sigo teniendo mi habitación aquí. No hay problema en trabajar en esta ciudad, donde tengo amigos y me gusta el teatro que se hace", ha defendido el director en la rueda de prensa de presentación de su espectáculo, que estará desde el 23 de noviembre hasta el 7 de enero en Madrid.

Rigola, quien ha recordado que pasó más de un año al frente de la dirección de los teatros, ha resaltado que en su futuro "a corto-medio plazo" no contempla la posibilidad de volver a dirigir una institución o festival teatral. "Solo he pensado en concentrarme en lo principal y dedicarme únicamente a lo artístico", ha reiterado.

Además, ha insistido en que en la nota que hizo pública el día de su dimisión "están muy claros" los motivos que le llevaron a renunciar y su postura de cara al futuro. Entre otras razones, Rigola recordaba el pasado 3 de octubre que pese a no ser "independentista ni estar a favor del referéndum", la actuación policial le llevó a pedir la dimisión. "Fue ordenada por el mismo partido que gobierna la Comunidad de Madrid", remarcó.

En cualquier caso, ha pedido no profundizar más puesto que "hay qué pensar para quién es más ventajoso" que hable sobre el tema. "¿Las respuestas que dé a esto van a ayudar a mi entorno o lo van a empeorar? Lo mejor es calmar las cosas, he tomado una decisión y ya está", ha añadido.

En cuanto al espectáculo, que ya se estrenó en el festival Temporada Alta de Girona, Rigola ha apostado por una "búsqueda de verdad escénica" apoyándose en el famoso texto de Chéjov de 'Tío Vania' para romper con las convenciones teatrales. "Muchas veces cuando voy al teatro tengo la percepción de estar viendo teatro infantil", ha señalado.

La propuesta del director incluye un decorado de una caja de 48 metros cuadrados que servirá de espacio escenográfico en el que también estarán los espectadores. Ariadna Gil, Irene Escolar, Luis Bermejo y Gonzalo Cunill completan un reparto en el que "se produce una simbiosis entre trabajo actoral y dramaturgia".

TEATRO 'DOGMA'

Rigola ha insistido en la importancia de actuar "sin engañar" al público, en una suerte de manifiesto que ha recordado a la propuesta 'Dogma' cinematográfica. Por ejemplo, ha señalado que no acepta que un actor "se haga el borracho" --cuando se puede poner de manifiesto mediante la palabra-- o la simulación de la muerte en el escenario.

"Lo que he exigido a los actores es no poner un filtro entre ellos y el público, quitar esa defensa que tienen y, en una muestra de generosidad, se abandonen al abismo. Creo que así se consigue un efecto en el que los corazones revientan y se regalan cantidad de emociones", ha insistido.

LLAMÁNDOSE POR SU NOMBRE

En 'Vania (escenas de la vida)' no hay elementos decorativos ni referencias al siglo XIX --cuando fue escrita la obra de Chéjov-- y los actores se llaman por su nombre, participando en un enredo sentimental que a medida que va creciendo, conlleva también un aumento de violencia latente. "Es de las pocas veces que viendo el resultado concluyo el viaje con la palabra felicidad. Solo me ha pasado dos veces en 47 espectáculos", ha señalado.

Para Irene Escolar, el trabajo exigido en esta pieza teatral lleva al actor y al público a "estar más de verdad que en la propia vida". "Es una emoción que te desborda, tenemos que actuar sin las máscaras que usamos para ocultar nuestra vulnerabilidad y eso hace que salgamos siempre muy tocados", ha reconocido la actriz.

Por su parte, Bermejo ha reconocido que ha cumplido con una "búsqueda" que inició desde sus comienzos como actor, al saber que "los espectadores vienen a ver desborde de vida". Para Ariadna Gil, se genera "una dramaturgia radical" en la que, por un lado, ha sentido "mucha libertad" pero, por otro, ha experimentado "una exigencia como nunca antes".