Nick Carter niega haber violado a la cantante Melissa Schuman

22/11/2017 - 17:26

El que fuera miembro de los Backstreet Boys, Nick Carter, ha negado las acusaciones de violaciones vertidas contra él por la cantante Melissa Schuman, quien ha asegurado que el artista la violó cuando ella tenía 18 años.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Estoy conmocionado y entristecido por las acusaciones de la señorita Schuman. Ella nunca me dijo mientras estuvimos juntos o en ningún momento desde entonces que cualquier cosa que hicimos no fue consensuada", responde Carter en un comunicado en Rolling Stone.

Y añade: "Grabamos una canción y actuamos juntos, y yo siempre fui respetuoso y solidario con Melissa personal y profesionalmente. Esta es la primera vez que escucho algo sobre estas acusaciones, cerca de dos décadas después. Es contrario a mi naturaleza y a todo lo que aprecio causar intencionalmente a alguien incomodidad o daño".

Antes de este comunicado de Carter, Schuman ha relatado ha relatado que conoció al cantante de Backstreet Boys cuando su representante la llamó por teléfono diciéndole que éste quería pedirle una cita. Posteriormente los artistas trabajaron juntos en The Hollow, cinta de terror para televisión y Nick Carter la invitó a su apartamento de Santa Mónica (California), donde el artista forzó a Schuman a mantener relaciones sexuales en el año 2002.

Después de besarse, la ex integrante de Dreams se negó a practicar sexo con el cantante ya que pretendía ser virgen hasta el matrimonio, ante lo que Carter le respondió que "podría ser su marido". A pesar de la negativa de Schuman, el líder de Backstreet Boys le practicó sexo oral y le pidió a la artista que hiciera lo mismo.

"Era mucho más fuerte y grande que yo, por lo que no tenía la posibilidad de abrir la puerta y gritar para pedir ayuda", lamenta Schuman. Posteriormente, Carter violó a la cantante. "Su apetito todavía no estaba satisfecho, así que me llevó a la habitación y se puso encima de mí. Le dije varias veces que quería seguir siendo virgen, pero no aceptaba un 'no' por respuesta", añade.

Años después la manager de la cantante la animó a realizar un dueto con Carter, el cual grabaron por separado. "Traté de justificarme que tal vez podía salir algo bueno de algo malo. Tal vez esta canción me ayudaría a lanzar mi carrera como solista y a dejar todo atrás", explica Schuman, que se sorprendió cuando Carter aceptó actuar junto a ella.

"A partir de ese momento no dice ninguna actuación más y perdí el interés en conseguir una carrera como artista", lamenta la víctima, que ha decidido confesar la violacón alentada por sus familiares y amigos debido al escándalo del caso de Harvey Weinstein.

Por su parte, no es la primera vez que Carter tiene problemas con la justicia, ya que su ex pareja Paris Hilton le acusó de violencia doméstica. Asimismo, el cantante fue detenido el año pasado por participar en una pelea en un bar de Florida.