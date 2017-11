Los 'Bares Indiespensables' de más de 60 grupos españoles, en un nuevo libro con ilustraciones de Carlos Sadness

23/11/2017 - 14:22

Más de 60 grupos recomiendan los mejores bares de su provincia en Bares Indiespensables (Ediciones Hidroavión, 2017), un nuevo libro obra de la periodista Elisa Muñoz, quien ha entrevistado a todos los grupos participantes para la elaboración de esta peculiar guía.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Nada como el olor a comida para sentirse como en casa. Lo saben bien quienes pasan muchas horas en la furgoneta. Los artistas y los grupos de música saben valorar un plato casero entre bocata y catering de camerino. Cuando regresan de las giras, suelen ser buenos anfitriones y les gusta presumir de la gastronomía de su tierra cuando otras bandas hacen parada en su provincia", explica el comunicado de prensa.

El bar de Granada donde se suelen encontrar Lori Meyers con Niños Mutantes, el truco del caldo gallego de Xoel López, el restaurante donde Nacho Vegas despide sus giras junto a León Benavente, los tres vinos que ha lanzado Mishima, el plan de La M.O.D.A. tras visitar Atapuerca, lo que más echa de menos Sr Chinarro de Sevilla... Todos estos lugares quedan ahora al descubierto.

Carlos Sadness, además de ser uno de los cantantes que recomienda sus bares favoritos en la provincia de Barcelona, ha sido el encargado de crear la portada y algunas ilustraciones del interior. También el cantante de La Habitación Roja, Jorge Martí, firma el prólogo y habla de las mejores paellas de Valencia.

El listado completo de grupos incluye a Amatria, Antílopez, Bel Bee Bee, Bigott, Marcos Cao, Bravo Fisher, Burgim, Bye bye Lullaby, Carlos Sadness, Daniel Marco, Debigote, Despechados Pinchadiscos, Disco Las Palmeras!, Dorian, El Columpio Asesino, El Hombre Gancho, El Petit de Cal Eril, Espaldamaceta, Fuel Fandango, Gecko Turner, Grises, Guadalupe Plata, Hola a todoo el mundo, Indomable, Isaac Miguel, Izla y Joaquín Pascual.

No queda ahí la cosas, pues participan también Jorge Marazu, Julián Maeso, Julio de la Rosa, Kiev cuando Nieva, L.A., La bien querida, La buena chica, La cena, La habitación roja, La M.O.D.A., La Shica, Lagarto amarillo, León Benavente, Lori Meyers, Los Punsetes, Maryland, Mendel, Mishima, Niños Mutantes, Niños Perdidos, Nixon, Pecker, Pumucky, Rebeca Jiménez, Rey Sol, Ricky Falkner, Sanjosex, Second, Sr Chinarro, Supersubmarina, Templeton, The Bright, The Right Ons, The Wildborns, Varry Brava y Xoel López.

Elisa Muñoz (Madrid, 1983) es periodista y ha desarrollado gran parte de su carrera en Cadena SER, tanto en la radio como en la web. El germen de este libro nació gracias a la sección que realizaba en el programa Play Gastro, donde cada semana entrevistaba a un grupo de música y juntos hablaban de la gastronomía de su provincia. Ahora, junto con el director de Play Gastro, Carlos G. Cano, intenta averiguar qué es el indie en Fuego y Chinchetas.