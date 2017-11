Xoel López, La M.O.D.A., Ángel Stanich, Carmen Boza y Medalla, primeras confirmaciones del Palencia Sonora 2018

23/11/2017 - 14:41

Xoel López, La M.O.D.A., Ángel Stanich, Carmen Boza y el grupo Medalla son las primeras confirmaciones en el cartel de la décimo quinta edición del Palencia Sonora que, como novedad, extenderá su programación a cuatro jornadas para celebrarse entre los días 7 y 10 de junio de 2018, tal y como han desvelado este jueves en Intur los responsables de la organización durante la presentación de la oferta turística del Ayuntamiento de Palencia.

PALENCIA, 23 (EUROPA PRESS)

Convertido en uno de los "iconos imprescindibles" del pop-rock español, Xoel López es uno de los nombres confirmados por el certamen. Después más de 20 años de trayectoria, la música del artista gallego se define por lo "genuino de sus composiciones" y su "absoluta libertad creativa", al "margen de complejos o modas".

'Sueños y pan', el disco que publicaba hace unos días, acredita la "madurez" de Xoel y adivina cierto "eclecticismo" a través de temas en los que hay espacio para toques "sintéticos" y "ochenteros" o para reminiscencias que recuerdan a Beatles y John Lennon. La actuación de Xoel supone un guiño al quince aniversario del festival, cuya primera edición contó con la presencia de Deluxe.

Por otra parte, tras un año de silencio y viajes por Edimburgo, Berlín o Ciudad de México, La Maravillosa Orquesta del Alcohol deslumbraban a sus fans el pasado verano con el lanzamiento de su nuevo proyecto discográfico, titulado 'Salvavida (de las balas perdidas)'. El septeto burgalés vuelve a encontrar nuevas influencias sonoras en la música popular de Francia, Irlanda, Escocia o el Este de Europa para dar forma a un trabajo que acredita su riqueza rítmica gracias a guiños folk, country, punk o rock and roll.

El resultado se cristaliza en once canciones que consolidan el universo único de un grupo cada vez más difícil de encasillar y que sigue avanzando por el camino de la independencia artística. Sonidos que abrazan letras inconformistas o reivindicativas, sueños y anhelos de liberación. Los tres conciertos que la banda ofrece este mes de noviembre en la madrileña sala La Riviera han colgado ya el cartel de "entradas agotadas", puntualizan desde la organización.

Tres años después de su ya emblemático 'Camino Ácido', producido por Javier Vielba en 2014, aquel desconocido Ángel Stanich de voz extraña se ha convertido en una de las referencias de la nueva escena indie-rock española. Aclamado por músicos, medios y público, su travesía se ha cimentado en sutiles composiciones e himnos generacionales como 'Carbura!' (Cuatro Truenos Cayeron, 2015) o en christmas envenenados como 'Jesús Levitante'.

Este verano, presentaba su segundo álbum, 'Antigua y Barbuda', un trabajo que abre nuevos horizontes en un artista diferente, al margen, que se define a sí mismo como un "cantautor lisérgico".

Otra de las confirmaciones anunciadas por el festival es la de Carmen Boza, que regresa a la autoedición con 'La vida moderna', un tema que en menos de dos meses acumulaba más de 65.000 visualizaciones. La compositora y cantante gaditana, cuyos inicios estuvieron ligados a las redes sociales, vuelve de este modo a una fórmula que la convirtió en un fenómeno viral, lo que le permitió financiar mediante una campaña de crowdfunding su primer LP, 'La mansión de los espejos'.

Letras metafóricas e introspectivas y una delicada voz llena de matices continúan siendo la tarjeta de presentación de la andaluza.Finalmente, a la nómina de artistas anunciados se suma el nombre de Medalla, una formación del extrarradio barcelonés reconocida por no transitar los caminos más comerciales de la música.

La agrupación, que integran miembros de The Saurs, The Zephyr Bones, Rapaza y The Stagpies (grupos que han abordado las guitarras desde perspectivas y líneas rítmicas muy diferentes) lanzaban recientemente al mercado su álbum debut, 'Emblema y poder', un disco en el que se adivina la genealogía de sus componentes y que, según reconocen, aspira a "ocupar un espacio imaginario entre Judas Priest y El Columpio Asesino". Su amalgama de influencias se nutre ritmos explosivos y vestigios del heavy metal, que llevan y adaptan a su terreno de forma original.