Rusia redescubre la pintura soviética gracias a la española Dolores Tomás

Moscú, 23 nov (EFE).- La coleccionista española Dolores Tomás, mecenas del arte ruso del siglo XX, donó hoy al Ministerio de Cultura de Rusia 58 obras de maestros de la pintura soviética, muchos de ellos desconocidos para el gran público.

"Es un acto de amor y reconocimiento a los grandes maestros y al pueblo ruso", dijo a Efe Dolores Tomás antes del acto oficial de entrega que tuvo lugar en la Galería Tretiakov de Moscú.

La presidenta de la Fundación Súrikov, entidad cuyo objetivo es difundir la cultura y el arte ruso, consideró que era un "buen momento" para la donación, dadas las actuales tensiones entre Rusia y Occidente, aunque ella se negó a hablar de política.

"Para que veamos que hay amor entre nuestros pueblos. El arte y la cultura son un nexo perfecto", subrayó.

Dolores Tomás fue la gran protagonista del acto en el que se expusieron 16 de las obras donadas y al que asistió el viceministro de Cultura de este país, Vladímir Aristarjov.

"La donación es un importante acontecimiento para las relaciones bilaterales y para la cooperación cultural entre nuestro países", dijo Aristarjov, quien dio las gracias públicamente a Dolores Tomás por su generosidad.

Las obras donadas pertenecen a una cuarentena de artistas y representan en clave casi siempre realista desde paisajes a naturalezas muertas, temas costumbristas o sociales, y algunos son claros ejemplos del más clásico realismo socialista.

Parte de las obras se quedarán en la propia Tretiakov, otras irán a parar a manos del Estado ruso y el resto recalarán en dos museos en Nizhni Nóvgorod y Volgogrado, donde la mecenas española rescató del olvido numerosos tesoros del arte ruso del siglo pasado.

"Este regalo es una confirmación de la admiración mutua entre rusos y españoles. Es bien conocida la influencia que ha tenido el arte y la cultura de ambos países en nuestros artistas", comentó a Efe Zelfira Tregulova, directora de la galería Tretiakov.

Las 58 obras son una gota entre el océano de casi 4.000 obras que ha reunido la mecenas durante los últimos treinta años, desde que visitó por primera vez la Unión Soviética en tiempos de la Perestroika.

"No nos entristece desprendernos de las obras. No es un día triste, es un día feliz. Intentamos por todos los medios que estos grandes maestros ocupen el lugar que se merecen en el mundo", dijo la coleccionista ante la obra "La gata negra" de Vadim Velichko.

Dolores Tomás se "quedó enganchada" a la pintura soviética cuando al visitar sus museos se dio cuenta de que no había apenas ninguna obra de pintores del siglo XX.

"Entonces, descubrí en los estudios de los pintores un auténtico tesoro, ya que tenían todo lo que habían pintado, obras que nunca habían salido a la luz", recuerda.

A partir de entonces, se dedicó a recorrer la antigua URSS y la actual Rusia "de Este a Oeste y de arriba a abajo buscando ese alma que había visto reflejada en la obra de esos artistas".

"Me di cuenta de que todas sus obras eran un diario de sus vidas, un diario auténtico, real, no impuesto ni por el régimen ni por nadie. Los rusos son muy patriotas. Les envidio. Me gustaría que mi país fuera igual", asegura.

Le pareció "maravilloso" que, "igual que el escritor escribe la vida de un pueblo con sus lápices, se podía contar la auténtica historia de Rusia a través de los pinceles de sus maestros".

"Y ahí comenzó todo. Consideré una obligación ética reunirlas, conservarlas y restaurarlas, y dejar un patrimonio para años venideros. Son pinturas que cuentan una historia muy humana. En el fondo, españoles y rusos tenemos muchas cosas en común", aseguró.

Le cuesta mencionar nombres, pero cita a Litvinski, quien le introdujo en la pintura soviética; Buj; Velichko, Striguin o Sogomonián, que estuvo presente en el acto.

"Le conocí hace más de 20 años en Moscú. El primer día ya adquirió muchas de mis obras. Incluso hice un retrato de su hija", señaló a Efe.

Sogomonián destaca la "gran labor" de Dolores Tomás a la hora de sacar del anonimato a numerosos pintores de un país que "estuvo cerrado al mundo durante muchos años".

Uno puede cerciorarse del gran impacto que tuvo el mecenazgo de esa "bella dama española", como la llamaban su apadrinados, en la obra de muchos pintores rusos al hablar con el hijo del fallecido impresionista ruso Aron Bukh.

"Mi padre esperaba cada año con gran ansia la llegada de Dolores. No sólo era por el dinero, sino que le inspiraba con su apoyo. Ahora, la obra de mi padre está en el Museo Ruso, en el Pushkin y, finalmente, a través de España, en el Tretiakov. Estoy muy feliz", comentó.