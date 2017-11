Dos grabados de Picasso de su etapa rosa y piezas de Chagall o Gauguin, a subasta online

28/11/2017 - 11:42

La casa de subastas 'online' Catawiki subasta hasta el próximo 3 de diciembre piezas enmarcadas en el arte francés, con algunos de los máximos representantes de la Escuela de París entre los que se incluyen 32 obras de artistas como Picasso (con dos grabados) Pierre-Auguste Renoir, Suzanne Valadon, Marc Chagall, George Braque o Paul Gauguin.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Los dos grabados de Picasso en esta subasta son 'Los Saltimbanquis' y 'Maternité', piezas emblemáticas de su etapa rosa. En ambas se ha utilizado la técnica de aguatinta sobre cobre. La primera de ellas está valorada en más de 13.000 euros y la segunda supera el valor de unos 7.000 euros.

Según la casa de subastas, son dos obras excepcionales dentro de la vida y la trayectoria artística de Picasso. En ese momento, en torno a 1905, Picasso ha conocido a su compañera Fernande Olivier, conocida entre el grupo de artistas y bohemios del círculo social de Picasso como 'la belle Fernande', y poco a poco comienza a evolucionar de su Etapa Azul, marcada por el dolor y la pérdida, a su Etapa Rosa, donde predominan unos tonos más cálidos y líneas más suaves.

En estas dos obras se puede apreciar esa transición vital del artista, con el predominio del azul pero ya con una presencia marcada del rosa. Las figuras circunspectas de los acróbatas y el perro en 'Los Saltimbanquis', aisladas en su soledad dentro de la pintura serán a partir de ahora una constante en la obra de Picasso.

También aparece en esta subasta Maurice Utrillo, otro de los máximos representantes de la Escuela de París y una de las figuras más destacadas de la pintura del siglo XX, y lo hace con la obra más valiosa de la puja: 'Square Saint Pierre à Montmartre sous la Neige' (1935).

En esta obra, Utrillo es fiel a su forma de pintar centrado siempre en la representación realista tradicional pero adoptando una mayor libertad en el uso del estilo y la forma. Un gouache original cuyo valor supera los 25.000 euros.

Además, los aficionados al arte se encontrarán aquí con la posibilidad de pujar por otra 'Maternité', en esta ocasión una litografía hecha a lápiz por Renoir y que se conserva en perfectas condiciones.

También por otros dibujos como una obra del artista ruso Erté representando 'La Tosca'; una obra satírica atribuida a Honoré Daumier titulada 'Les Baigneurs' o una acuarela de André Lhote con el título 'Leda and the swan in the woods'.

Entre las pinturas, se puede encontrar un óleo sobre lienzo del pintor Le Pho también con el título de 'Maternité' en el que ha empleado colores muy brillantes y que se alza como la segunda obra más valiosa de esta subasta, superando el valor de los 22.000 euros.