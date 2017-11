Steve Winwood y Mavis Staples, primeros confirmados para el BBK Music Legends Festival

28/11/2017 - 12:20

Steve Winwood y Mavis Staples son los primeros grandes nombres del panorama musical internacional que han confirmado su presencia en la tercera edición del BBK Music Legends Festival, que se celebrará los días 29 y 30 de junio de 2018 en el Centro Ola BBK de Sondika.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Durante dos días, los ritmos más auténticos y enérgicos de grandes leyendas del rock, blues y soul inundarán las instalaciones del Centro Ola, en un festival en el que un año más volverán a conectarse a través de la música, valores como la inclusión social y la diversidad.

El británico Steve Winwood será el encargado de acercar a Sondika el rock y R&B más puro gestado en Birmingham. El cantante y compositor inició su carrera artística en The Spencer Davis Group, en el año 1967 cofundó Traffic junto a Jim Capaldi, Chris Wood y Dave Mason y en 1969 formó Blind Faith con Eric Clapton, Ginger Baker y Rick Grech.

En 1977 comenzó su carrera en solitario, un cambio que impulsó la creación de los álbumes más importantes del artista, entre los que destacan "Arc Of A Diver", el tres veces ganador del Grammy "Back In The High Life" y "Roll With It".

En el año 2013, Steve tocó para el presidente Obama en el Kennedy Center Honors, en Washington DC, y el 5 de junio de 2014 fue incluido en el Walk Of Fame en Nashville. Ha vendido más de 50 millones de discos en el transcurso de su carrera de cinco décadas.

Mavis Staples, cantante, actriz y activista estadounidense es actualmente uno de los grandes nombres y leyenda viva de la música norteamericana del siglo XX. Comenzó en 1959 su carrera con The Staple Singers y a mediados de los 60 e inspirados por Martin Luther King, la banda se convirtió en una de las voces espirituales y musicales del movimiento por los derechos civiles.

En 1969 Mavis realizó su debut en solitario, con la publicación de su primer álbum. El 17 de noviembre de 2017 publicó su último disco, "If All I Was Was Black", en el que Jeff Tweedy (Wilco) produce y compone las once canciones.

MÁS ARTISTAS POR CONFIRMAR

A los artistas anunciados se incorporarán en breves fechas nuevas leyendas de la escena musical internacional. Los interesados en acudir a los dos días del festival podrán adquirir ya, a través de Kutxabank, el abono a un precio especial de oferta, solo hasta el 6 de enero, de 80 euros más gastos.

El BBK Music Legends es un festival cercano y con accesos accesibles, al que se puede acudir con la línea 3 de Metro en tan solo 7 minutos desde la estación de San Nikolas (Casco Viejo-Bilbao) hasta la propia puerta del recinto.

Además de los conciertos, durante el BBK Music Legends Festival, el Centro Ola de Sondika ofrecerá diferentes espacios creativos y gastronómicos destinados a todos los públicos.

Como en anteriores ediciones, otra de las prioridades del evento será el de promover la sostenibilidad y el medio ambiente, a través de mensajes vinculados a la ecología, el reciclaje y el fomento del uso del transporte público.

El Centro Ola BBK se construyó en la década de los 70 con un claro propósito asistencial. Con una extensión aproximada de 50.000 metros cuadrados, en un entorno rodeado de naturaleza, la actividad principal del espacio es la atención integral a personas con discapacidad y el apoyo a sus familias.

En coordinación con la Diputación Foral de Bizkaia y las entidades sociales Lantegi Batuak y Gorabide, este espacio cuenta con múltiples servicios, como talleres ocupacionales, servicios de orientación laboral, residencias o centros de día, entre otros.