Luis Merlo: La salud siempre es especial cuando se ha perdido

Madrid, 28 nov (EFE).- Luis Merlo estrenó en septiembre de 2016 "El test" en el Teatro Cofidis Alcazar, al que mañana regresará con la misma obra después de una gira por todo el país y un año "positivo", a pesar de su ingreso en el hospital el pasado mes de julio: "La salud siempre es especial cuando se ha perdido", asegura.

"Fue cuestión de horas, pero las cosas se extrapolan demasiado. Es inevitable que gente me trate con mucho cariño y otra con sensacionalismo", explica en declaraciones a EFE sobre la insuficiencia respiratoria por la que le ingresaron el pasado 13 de julio en la UCI en el Hospital General de Villalba (Madrid).

De aquellas horas "complicadas", Merlo (Madrid, 1966) se queda "con el cariño del público": "No sabía que el público me quería tanto, y tanta gente", dice.

"Es con lo único con lo que me quedo, con haber vencido ese momento, que fueron unas horas comprometidas; con el cariño de la gente y con el respaldo de los profesionales que hicieron su trabajo sin buscar nada".

Reitera que se trató de una "cosa tan puntual" que 15 días después, el 6 de agosto en Vitoria, inició una gira por toda España bajo la dirección de Alberto Castrillo-Ferrer con "El test", ópera prima de Jordi Vallejo, por la que el dramaturgo consiguió el Premio Fray Luis de León.

Ahora, el actor "vuelve a casa", a Madrid, donde compatibilizará el montaje con su trabajo en televisión en la serie "La que se avecina", como ya hiciera la pasada temporada, un pluriempleo que afronta sin temor.

"Lo han hecho mis mayores siempre. No voy a decir que no haya días que estás cansado", reconoce, al tiempo que añade que es un cansancio "relativo" porque "hay muchas más cosas positivas en la balanza", además de que tiene "el lujo y la suerte" de contar con "varias opciones profesionales" y "elegir" la que más le gusta.

"Me interesa todo lo nuevo, respetando muchísimo a gente que ha hecho funciones que ya se han hecho. Pero hace tiempo que decidí que, mientras pudiera, iba a hacer cosas que nacieran en ese proyecto, y a ser posible de autores españoles", ha afirmado.

Es el caso de "El test", con la que llega a Madrid después de una gira de cuatro meses, para representarla junto a sus compañeros de la pasada temporada Antonio Morelo y Maru Valdivielso, y con la nueva incorporación, Marina San José, en el papel que antes interpretaba Itziar Atienza.

"Los actores se van a otros proyectos y vienen otros, en este caso una niña -San José- a la que yo le tengo un cariño enorme, que ya había trabajado con mi hermana Amparo, pero que yo no había trabajado con ella. Es una mujer y una actriz estupenda", apostilla Merlo.

El texto, reconoce, sigue intacto, y la premisa sigue siendo la misma. Cuatro amigos comparten una velada que estará llena de sorpresas y conflictos cuando Toni (Merlo) plantea una espinosa hipótesis: "¿Qué escogerías, 100.000 euros ahora o un millón dentro de 10 años?".

En cuanto a él, "ya no sabe" qué haría ante esa tesitura: "Depende. Empezaba apostando por confiar en el tiempo, porque ahora tengo trabajo, y sumando una serie de cosas pensaba que eso es lo que haría. Pero ahora ya no lo sé, me he perdido entre los deseos de los demás y los míos".