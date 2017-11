Almudena Grandes y García Montero mantuvieron un mano a mano sobre poesía y prosa, amor y matrimonio en la FIL de México

28/11/2017 - 17:44

Almudena Grandes y García Montero mantuvieron un mano a mano sobre poesía y prosa, amor y matrimonio en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Madrid ha sido el telón de fondo de la presencia de Grandes en esta su sexta FIL. "Madrid es mi ciudad biográfica y literaria. He nacido en Madrid, he vivido siempre en Madrid y he escrito mucho en Madrid", ha destacado desde Guadalajara.

También ha enlazado prosa y poesía, además de la convivencia entre un poeta y una narradora. Luis García Montero y Almudena Grandes han relatado su matrimonio, desde que se conocieron en el Ateneo madrileño en un acto de protesta contra la guerra de Irak e iniciaron una convivencia que hoy perdura.

"A mí la palabra compromiso me gusta. Sirve para hablar de la persona que se compromete con la sociedad pero también con el amor. Estoy comprometido pero estoy comprometido con alguien. El compromiso como dimensión cívica en relación a la literatura es importante. Significa un acto de amor con los valores que quiere defender y una manera de amor con la sociedad", ha recalcado el poeta.

García Montero se ha definido como "partidario del matrimonio como espacio de libertad". "Si algo me ha gustado en la política española ha sido el matrimonio homosexual. Más que estar en los márgenes hay que ocupar el centro", ha defendido el poeta.

Almudena Grandes ha añadido un ingrediente más, la admiración. "Es imposible enamorarse de alguien a quien no admiras, de quien no te deslumbra. Es (García Montero) el mejor poeta de mi generación y lo pensaba antes de conocerle. Luis fue la tormenta perfecta", ha confesado Almudena Grandes.

Ambos dieron paso al concierto de Juan Perro y Depedro, dos artistas que se han conocido personalmente en esta ocasión y que les ha servido para iniciar un trabajo conjunto.

Por otro lado, el exdirector de 'El País' Jesús Ceberio ha preguntado al historiador José Álvarez Junco si Madrid tiene identidad propia. "Sí, y es una identidad muy moderna porque el mundo de la modernidad se caracteriza por tener muchas identidades, por ser pluricultural", ha contestado el historiador.