Unidos Podemos y PSOE reclaman un Ministerio de Cultura que ERC, PNV y PDeCAT rechazan por invasión de competencias

28/11/2017 - 21:16

Unidos Podemos y PSOE se han unido en el Congreso para reclamar un Ministerio de Cultura que cuente con las competencias necesarias para garantizar el acceso y la financiación de actividades culturales en todo el país y, más concretamente, en aquellas zonas remotas o con alto grados de exclusión social. Las formaciones soberanistas han rechazado esta iniciativa al considerar que invade sus competencias.

Esta iniciativa, registrada como consecuencia de la interpelación que la diputada de IU Eva García-Sempere al ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, pide que este nuevo organismo se encargue también de la gestión de un suelo de financiación que contemple la especificidad territorial de las zonas altamente despobladas o remotas, tal y como recomienda la Unión Europea en este sentido.

Pero, además, la moción llama al Gobierno a garantizar el equilibrio territorial y social en el acceso a la cultura, alcanzar en 2020 el 100 por cien de los hogares conectados a banda ancha de, al menos, 30Mb; y establecer un porcentaje de exhibición de las obras subvencionadas por el Ministerio de Cultura en circuitos culturales en el mundo rural y en zonas especialmente vulnerables a la exclusión social.

FINANCIAR ACTIVIDADES EN TODO EL PAÍS

García Sempere ha recordado que el 80 por ciento del territorio español es "mundo rural" en donde, debido a la inexistencia de una estrategia cultural nacional, no se puede garantizar el acceso a la cultura a la población. Los morados defienden que este sector va a ser manejado con "mayor sensibilidad" desde un organismo propio y no por un ministro que "mire al techo" cuando se le hable de este tema y "diga que no tiene que ver con sus múltiples personalidades".

Se trata, según ha indicado la diputada, de que haya un ministerio que se "comprometa con sus competencias económicamente" sin acaparar las que ya tienen las comunidades autónomas.

Ciudadanos sí comulga con que la banda ancha llegue a todo el territorio nacional o con que sean los ayuntamientos quienes gestionen su actividad cultural. Pero ha criticado que Unidos Podemos no haya incluido otras medidas que considera necesarias, como la falta de inversión en la compra de nuevas obras o mayor libertad para el sector en materia de contratación, dado a las características especiales del sector, sobre todo en materia de creadores.

La moción no ha sido bien acogida por los partidos nacionalistas que, en su mayoría, han alegado intromisión en las competencias que, en materia cultural, están trasladadas a las autonomías. Desde PDeCAT, su portavoz en esta materia Sergi Miquel, ha avisado que "no puede aceptar" una propuesta que da "más libertad" al Gobierno en cuanto a financiación y gestión cultural. "Ponemos en riesgo muchas cosas", ha advertido Miquel, quien ha adelantado que su formación se abstendrá en la votación de este jueves.

Tampoco el portavoz de ERC, Xavier Eritja, se ha mostrado favorable a la iniciativa morada porque, según ha declarado "no se fía" del Ejecutivo ni de un nuevo Ministerio de Cultura. "Y más con la actual situación en Cataluña", ha apuntado.

Por su parte, el PNV ha reconocido que hay puntos en los que sí podría coincidir con Unidos Podemos y que, en el caso de votar independientemente podrían recibir su apoyo. Sin embargo, su portavoz en este debate, Joseba Andoni Agirretxea, ha dejado claro que no comulgan con aquellas propuestas que son competencia del Gobierno autonómico.

UN "BATIBURRILLO"

Para el PP este texto es "deslavazado", "inconexo", un "batiburrillo" y un "cajón de desastre" que "demuestra que Unidos Podemos no tiene conocimiento sobre la cultura del país y cómo se gestiona", además de "no tener un modelo cultural para los españoles".

El portavoz del Cultura de los 'populares', Emilio del Río, ha señalado, en este sentido, que los morados son "incompetentes e ineficaces" tal y como, a su juicio, se determina en que algunas de las propuestas que se hacen en esta moción "se están haciendo ya" como, por ejemplo, "la coordinación entre administraciones" en este sector.

Además, ha defendido la labor del Gobierno en materia cultural en las últimas legislaturas destacando que, los últimos datos de consumo del años 2016 apuntan a un aumento del 6,9 por ciento en el gasto medio de los hogares españoles en actividades culturales, así como una subida del 5,8 por ciento en el empleo del sector cultural. También ha señalado el crecimiento de las empresas culturales y el aumento del 10 por ciento en el turismo cultural de visitantes españoles.

También desde el PSOE ha recibido críticas la moción. Sin embargo los socialistas han adelantado su apoyo a este texto. Su portavoz de Cultura, Andrés Torres Mora, ha considerado que la iniciativa de los morados es "dispersa" y ha llamado a García Sempere a centrarse en datos que demuestran las desigualdad de acceso a la cultura que, a su juicio, sí existe en España como, por ejemplo, en la lectura.

El diputado socialista ha destacado que, según el CIS, el acceso a la lectura es mayor para las clases medias altas, los usuarios de estudios superiores y aquellos en ciudades de mayor población, frente a las clases más bajas, las ciudades de menos de 1.000 habitantes o los ciudadanos con estudios primarios. Torres Mora, cree que este es el escenario que hay que presentar ante el Gobierno, unas cifras que, a su juicio, no se solucionan con la propuesta de Unidos Podemos porque "no va a ser suficiente".

La portavoz de Cultura de Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz, ha apuntado que "sólo se puede estar a favor" de una iniciativa que busca un mejor acceso de la cultura en el país, pero ha puesto algunas pegas a las peticiones de los de Pablo Iglesias, empezando por la creación de un Ministerio de Cultura, que según le ha recordado la diputada naranja, no es competencia del Congreso decidir.