Berri Txarrak: "No importa en que lengua cantes, sino el mensaje y que las canciones digan algo"

29/11/2017 - 15:25

Después de celebrar por todo lo alto su veinte aniversario con un lanzamiento triple al que siguió una extensa gira con culminación el pasado mes de marzo en La Riviera madrileña, Berri Txarrak están de vuelta con Infrasoinuak, su noveno disco de estudio.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS - David Gallardo)

Producido por Bill Stevenson y Jason Livermore (Black Flag, Descendents, Lemonheads), esta nueva entrega de la banda navarra fue grabada en los estudios Blasting Room de Fort Collins (Colorado, Estados Unidos) y acaba de ver la luz autoeditada a través de su propio sello, Only in Dreams.

"Venimos de celebrar nuestro veinte aniversario con un triple EP con diferentes estilos y energías, y ahora tenemos este disco más convencional", resume a Europa Press el vocalista y guitarrista del grupo, Gorka Urbizu, quien admite que les "costó bastante" centrarse en su siguiente paso.

"Por estados de ánimo o inspiración, vete a saber", bromea Urbizu, quien a continuación explica: "Somos un grupo que lleva una velocidad de crucero con la que no paramos de tocar y nos ha costado un poco centrarnos. Pero cuando nos pusimos fueron surgiendo las cosas y quedamos muy contentos. Es un disco que suena muy bien, que tiene una producción muy apropiada para el material que tiene".

A este respecto, destaca que es un álbum que "empieza muy fuerte" pero en realidad es "heterogéneo". Por eso, apunta que la "pasión por las melodías" está en el ADN de la banda, lo cual le lleva a reconocer que, "en el fondo, si le quitas un poco la coraza de distorsión, no deja de ser un disco bastante popero, sobre todo por las melodías, que son muy cantables".

"Veo los discos de Berri Txarrak como una navaja suiza, pues lo importante es que corte pero no viene mal tener otro tipo de recursos. Nuestras canciones tienen esa fuerza pero también diversas sonoridades", plantea.

TEMÁTICA PESIMISTA Y REIVINDICATIVA

En el apartado de las letras, no pasan éstas por ser precisamente livianas, tal y como reconoce Urbizu: "Durante toda nuestra carrera nos han achacado que no somos la alegría de la casa. Suelto reflexiones en canciones más bien serias, eso es verdad. Es muy complicado hacer música de buen rollo, es más fácil cuando surge del desasosiego y esa es la época que nos ha tocado vivir. Siempre hay alguna opción, pero creo que hoy está sobrevalorada la esperanza".

El propio título del disco, Infrasoinuak, da una idea de la temática, pues se trata de una reflexión acerca de "quién es capaz de escuchar los infrasonidos si estamos rodeados de estímulos". "Es fácil despistarse y no centrarse en lo que importa. A veces es por despiste, otras por exceso de estímulos y en algunas porque no nos interesa. Además, el 'yo no estoy tan' mal está bastante implantado", explica.

No faltan tampoco reflexiones sobre el monolingüismo, algo especialmente relevante tratándose de una banda que ha conseguido gran éxito en toda España y más allá de nuestras fronteras cantando en euskera. "Partimos del contexto de una lengua que tiene un millón de hablantes. A veces tienes que escuchar tonterías como que el castellano está en peligro y no sé, me parece muy ridículo", remarca.

En esta línea, apostilla que "por supuesto" respeta que cada cual tenga "su opción lingüística", pero lamenta al mismo tiempo que haya gente "orgullosa de ser monolingüe". "Yo soy un apasionado de las lenguas, estoy ahora aprendiendo varias, he estudiado Filología y es un tema que me encanta", aclara.

Y aún añade: "No queremos que se nos recuerde por cantar en euskera, aunque el contexto pueda ser especial y sea verdad que cantando en esta lengua salimos mucho fuera, sino que nos gustaría se nos recordara por hacer buenas canciones, si la gente así lo considera".

"La lengua es importante sobre todo si tienes algo que decir. No importa en que lengua cantes, sino el mensaje que quieras transmitir y que las canciones digan algo. Es una reflexión sobre el prejuicio que hay y la gente que se enorgullece de hacer oídos sordos a una lengua por su número de hablantes. Y una reivindicación de que digamos cosas en las canciones independientemente del idioma", zanja.

PASIÓN POR LA MÚSICA

Lo que indudablemente han logrado Berri Txarrak es ser una de las referencias del rock en España, algo conseguido primero con ayuda de discográficas y actualmente a través de la autoedición, lo cual, indudablemente, incrementa la carga de trabajo para llevarla más allá de la parte meramente creativa.

"Al autoeditarnos tenemos un montón de trabajo extramusical que es súper importante para llegar a fin de mes para un grupo como nosotros. Y la pelea es que esa parte no nos quite el necesario romanticismo. Cuando eso a veces pasa un poco, agarro la guitarra y me pongo a tocar y recupero el gusanillo", apunta.

"Hay mucho funcionariado en la música, gente que juega a resistir o a ver cuanto dura esto", apostilla Urbizo, quien tras un mínimo instante de reflexión afirma que "indudablemente es una profesión en la que la pasión por la que haces es imprescindible".

Por eso recalca: "No estás haciendo tornillos, por mucho que la música tenga sus pros y sus contras, estás hablando de arte y de transmitir un mensaje, de emocionar. Para eso el primer emocionado tienes que ser tu. Estás en una fábrica de algo intangible que llega a mucha gente, por lo que tratas con material sensible y muy delicado en realidad".

GIRA DE PRESENTACIÓN

La pertinente gira de presentación, que marcará el regreso del grupo a su querida carretera, empezará "a finales de enero" en países de Asia como "China, Japón, Tailandia, Corea del Sur, Hong Kong..." "Luego hacemos Australia por primera vez en alguna fecha con Rise Against", anticipa Urbizu con la ilusión de un principiante.

Los fans españoles tendrá su oportunidad en Barcelona (10 de marzo, Razzmatazz), Barakaldo (17 de marzo, BEC!) y Madrid (14 de marzo, La Riviera). "Queremos dar a estas tres fechas la importancia de ser la especiales. Luego habrá más pero estos serán los tres únicos conciertos de presentación propiamente dicha y concreta", avanza.

Entre los planes, también volver a Sudamérica, donde ya estuvieron recientemente con Descendents, así como por llegar a cualquier otro lugar donde sea posible. "Nos gusta ese equilibro de movernos a nivel bastante underground cuando vamos fuera y en España tocar en grandes salas como La Riviera o Razzmatazz", reconoce.

"Esa vuelta a la lona está muy bien, te hace sentirte vivo", prosigue Urbizu hablando de esa dualidad de ser popular en España y un grupo relativamente desconocido en otras latitudes. Y agrega: "En la ruta de currártelo para buscar a los fans te encuentras con todo tipo de bandas de un montón de países con las que te sientes muy cercano".

Esa dualidad les llevó el pasado mes de junio a ser noticia viral por haber tocado ante un único fan en Nantes y contarlo ellos mismos en las redes sociales. La situación se les fue un poco de las manos hasta el punto de que Urbizu confiesa que no querían ofender a otras bandas para las que esa es su realidad diaria.

"Se hizo viral pero no queríamos eso porque en nuestro caso tocar ante poca gente es una excepción y hay muchos grupos para los que es su día a día. No queríamos que esa gente se sintiera ofendida y tampoco queríamos usarlo como márketing, así que lo dejamos correr", rememora.

Y aún apostilla: "Cuando ocurre eso, no ya con una persona, que es algo llamativo, sino con 10 o 20 personas, tendemos a ocultarlo o poner una foto para que parezca que hay más gente. A nadie le gusta tocar ante poca gente, pero nosotros somos los que llenan La Riviera y también los que tocamos en salas más pequeñas fuera", sentencia.