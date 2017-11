Alberto Corazón: España tiene el vicio extraordinario de la mediocridad

Madrid, 29 nov (EFE).- España es extraordinaria y por eso tiene "vicios extraordinarios", asegura en una entrevista con EFE el pintor, escultor y diseñador Alberto Corazón (1942), que trabaja "mucho" fuera y "con discreción" dentro, porque "en este país no se acepta el éxito con dos cosas: es el reino de la mediocridad".

El madrileño, diseñador de signos y objetos que han llenado el último medio siglo de España, del símbolo de la ONCE al teléfono Domo, inaugura mañana en la galería Marlborough "Despojarse", cerca de 40 pinturas y una escultura en las que desanda la historia del arte para centrarse en "sus primeros aullidos", un retorno a lo esencial a través de una gama cromática que remite a lo primitivo.

"Despojarse", explica, responde a un programa de trabajo basado en lo básico desde el punto de vista pictórico, es decir, en "pinturas enigmáticas de hace 40.000 años que usan el negro del tiznón, el rojo de la sangre de la caza, el blanco de las cenizas y el bistre -laca parda- de la arcilla".

Su relato se inicia y termina con el constructivismo, que solo tiene la gama del rojo, negro y blanco, y en sus cuadros usa a veces la imagen del cazador furtivo, "que no sabe muy bien a dónde dirigirse", un poco como el propio creador, "que va 'caminando' de forma contenida, encuentra dificultades y desarrolla estrategias para terminar furiosamente".

La escultura expuesta es un torso tallado en madera de fresno, de dos metros de altura, que ha "parado" en el preciso momento en que "ya parecía lo que es".

No le inquieta ser más famoso en sus facetas de pintor y escultor en países como Estados Unidos, Italia y Alemania que en España: "En los 70 me di cuenta de que este país es muy mezquino con el éxito. Si tienes éxito, tienes que manejarlo con cuidado y lo que ya no se acepta de ninguna forma es que se tenga en dos facetas".

Ha desarrollado su trabajo "sobre todo" fuera de España y aquí "de forma muy discreta" y se plantea cada dos años una exposición "grande" a la que no trata de darle "ninguna difusión e importancia" porque está seguro de que le "vendría en contra".

"Un cierto estamento de la profesión decide que eres pintor y otro que eres diseñador y otro que eres escultor. Es el reino de la mediocridad. Es un país extraordinario con vicios extraordinarios, entre ellos la mediocridad, pero a mí me compensa".

En su opinión, España vive "unos años de absoluta regresión desde el punto de vista de la creación cultural. Ha irrumpido estruendosamente la mediocridad, que ha conseguido una brillantez que la hace imbatible. Son los peores momentos que he vivido como diseñador".

Aun así sigue diseñando "cosas", pero las que tienen "verdadero interés" para él. El último encargo que aceptó es el diseño de la comunicación de la conmemoración del centenario de César Manrique y del Museo Roberto Polo de Toledo: "Me gustan mucho los dos, porque son escalas pequeñas, muy manejables".

Sigue pensando que el diseño es "racionalidad, claridad" frente a la creación plástica, que es "oscura y misteriosa".

"El diseño parte de un encargo que te ofrece oportunidades y limitaciones. Las generaciones mas jóvenes de diseñadores tienen la tentación de verse como artistas y es un error, es un profesional con el solo compromiso del encargo, mientras que el creador plástico tiene compromiso con su memoria y su propio psiquismo".

Tuvo "la inmensa fortuna" de vivir activamente el fin "del miserable franquismo", y la situación que se vive en Cataluña, afirma, le parece "trágica": "Lo estoy viviendo con dolor personal e intelectual; es una irresponsabilidad absoluta intentar cargarse este proyecto de 40 años de sociedad abierta".