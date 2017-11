PP, PSOE, Cs y Podemos se unen en el Congreso contra el traslado del 'Guernica' a Gernika

29/11/2017 - 18:43

Los grupos parlamentarios PP, PSOE, Cs y Podemos se han unido este miércoles 29 de noviembre en la Comisión de Cultura del Congreso con su voto en contra del traslado del cuadro 'Guernica', pintado por Picasso y actualmente en el Museo Reina Sofía, a la localidad de Gernika.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

De esta manera, han rechazado la iniciativa de la formación EH Bildu, defendida por la portavoz en la comisión, Marian Beitialarrangoitia, quien ha defendido que "nada impide" su traslado a día de hoy, ni siquiera el estado de conservación.

"Si no se ha producido ahora, es por razones económicas y políticas. La obra en cuestión no tiene sentido si no se relaciona con Gernika y con su historia, que estuvieron en el origen de la denuncia de lo sucedido por parte del famoso pintor", ha señalado la diputada de EH Bildu, quien ha recibido el respaldo del portavoz de PNV, Joseba And one Agirretxea.

Por el contrario, el resto de las formaciones se han mostrado en contra de esta petición, equiparando incluso desde el PP y Cs las atrocidades cometidas en esta localidad durante la Guerra Civil con los crímenes de ETA. "Hasta que alguien no pida perdón y reconozca que ha habido bombardeos con intención de exterminio de familias por parte de esta banda terrorista, no es creíble el fondo de esta petición", ha señalado el portavoz 'popular',

"Aprovechen para renegar toda forma de violencia. El 'Guernica' es un símbolo de salvajismo y me da igual que sea perpetrada por la Legión Cóndor o una banda de asesinos, hasta que no digan que les avergüenza las actuaciones de ETA no nos creeremos que este cuadro les conmueve", ha aseverado la portavoz cultural de Cs, Marta Rivera de la Cruz.

Por su parte, el portavoz del grupo socialista en la comisión, José Juan Díaz Trillo, ha recordado el deseo del autor de que estuviera en un museo de arte contemporáneo de Madrid, además de que se haya convertido en "el gran símbolo del anhelo por la concordia y la fraternidad": "está bien donde está".

Mientras, el portavoz de Podemos en la comisión, Eduardo Maura, ha aseverado que el Museo Reina Sofía "encaja bien" en los deseos de Picasso respecto a la ubicación del cuadro --resaltando su labor en la Exposición Universal de París de 1937--. Maura, además, ha recordado que su formación sí apoyaría el punto de la propuesta que habla de "identificarse con la denuncia expresa de la guerra y del genocidio".