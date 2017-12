Arroyo homenajea a su universo artístico en el Bellas Artes de Bilbao

Bilbao, 30 nov (EFE).- El pintor Eduardo Arroyo rinde homenaje a los creadores y personajes del mundo artístico y literario que más le han inspirado e influido a lo largo de su carrera artística en la exposición "Le retour des croisades", que se exhibe a partir de hoy en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

La muestra esta compuesta por 43 cuadros y las esculturas más contemporáneas del pintor de 80 años, realizadas la mayoría en los últimos 5 años de carrera profesional, y que fueron creadas para la exposición individual que le ha dedicado este verano la Fundación Marguerite et Aimé Maeght, en Saint-Paul-de-Vence (Francia).

A estas obras ya vistas en Francia, el artista, que ha confesado en la presentación de su exposición que hace cuatro meses no sospechaba que iba a exponerla en Bilbao hasta que el director del museo bilbaíno le convenció de ello, ha añadido una docena de piezas de factura reciente no vistas hasta ahora en ninguna otra parte.

Con esta exposición Arroyo (Madrid, 1937) regresa al Museo de Bellas Artes de Bilbao de la mano de su nuevo director, Miguel Zugaza, quien ya le dedicara en 1994, en su primera etapa al frente de la pinacoteca bilbaína, otra extensa retrospectiva sobre su carrera hace 23 años.

Zugaza ha señalado hoy que en esta muestra Arroyo exhibe al público un "auténtico Parnaso" formado por los artistas y escritores y sus personajes que le han inspirado y que ahora "pueblan su trabajo más actual de una forma casi obsesiva".

En esta particular colección o conjunto de creadores y personajes que han jalonado su carrera profesional aparecen, muchas veces contrapuestos en la misma obra, Frida Kahlo y Dona Juan y Doña Inés, del Don Juan Tenorio de Zorrilla; el personaje Boris Godunov, del drama de Pushkin; Dante (autor de La Divina Comedia) y el poeta Cirano de Bergerac, a quien confronta con el legendario jefe indio "Jerónimo", etc.

También homenajea al pintor Vincent Van Gogh y al escritor Oscar Wilde al considerarles responsables de que el arte interese en la actualidad a más gente, así como a mecenas del artes como la acaudalada coleccionista norteamericana Peggy Guggenheim y el magnate de la prensa William Randolph Hearst, a través del personaje que hizo de él el actor y director cinematográfico Orson Welles, en su película "Ciudadano Kane".

Personajes tan dispares como el Falstaff de William Shakespeare, el arquitecto finlandés Alvar Aalto o el primer ministro británico durante la II Guerra Mundial, Wiston Churchil, aparecen reflejados también en la muestra del considerado uno de los referentes de la figuración narrativa.

Un lugar relevante de la exposición, que estará abierta hasta el próximo 9 de abril, lo ocupa su pintura "Le retour des croisades" (2017), que da nombre a la exposición, y que es su personal interpretación del monumental lienzo "La víctima de la fiesta" (1910), del pintor Ignacio de Zuloaga, que posee el museo bilbaíno.

La obra de Arroyo, de gran formato y la última que ha hecho el pintor madrileño, se muestra al público confrontada con la que realizó hace más de un siglo el artista guipuzcoano para que el público las pueda admirar en conjunto.

Arroyo ha explicado que desde que se topó hace años con "el impresionante cuadro de Zuluaga (en el que retrata a un abatido picador de toros volviendo de una corrida montado a lomos de un famélico caballo manchado con la sangre del toro, sobre un fondo oscuro), me entraron ganas de hacer algo sobre él, pero pasaron muchos años y la idea no me llegaba".

Ha señalado que al final, a principios de este año, le salió "esta pequeña réplica (en la que conserva la figura principal del picador montado en su caballo, acompañado por pequeñas y coloridas estampas de distintos lugares naturales de la geografía española) que es un homenaje de admiración a la obra de Zuloaga que me ha permitido hacer una visión fantástica de España, una España desolada".

"Aunque en muchos aspectos, España crece -ha agregado- España ahora vive lo que viven estos dos personajes (en referencia al suyo y al de Zuloaga), un ambiente de desolación y como de retorno del combate, un combate casi siempre perdido", ha concluido.