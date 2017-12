Kase.O: "Me hace feliz ver en mis conciertos gente de todas las edades, estratos sociales y disciplinas artísticas"

30/11/2017 - 15:36

Algo más de un año después del lanzamiento de su último disco, El Círculo, Kase.O (Javier Ibarra Ramos, Zaragoza, 1980), afronta el último concierto de la temporada de su correspondiente gira de presentación, que ha transcurrido por siete países con cifras de asistencia de más de 300.000 personas.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS - David Gallardo)

Una cantidad considerable a la que hay que sumar las otras 14.000 que se congregarán este sábado 2 de diciembre en el WiZink Center de Madrid, en una velada que servirá como "colofón a todo un año increíble, llenando salas por toda España y Latinoamérica", tal y como apunta a Europa Press el rapero zaragozano.

"Quería hacer una reunión con todos los fans para terminar el año", prosigue, antes de señalar que sabe que habrá "gente de Madrid y de toda España que se va a desplazar". "Es una congregación con los fans, lo voy a grabar para un DVD que saldrá el año que viene", anticipa.

Desvela además Kase.O que habrá "colaboraciones gordas para que sea una fiesta perfecta", como por ejemplo con Najwa Nimri para interpretar Mitad y mitad, una unión ya registrada en estudio en El círculo, pero que aún es inédita en directo. Rozalén también estará en la nómina de invitados para hacer un dueto igualmente inédito en Mazas y catapultas.

Sobre esta última e inesperada fusión, recalca el rapero que Rozalén es "súper maja y súper fanática" suya "desde su adolescencia, cuando escuchaba bastante rap". "Es una tía muy humilde que en cuanto ha podido se ha acercado a colaborar y nos admira mucho. Y yo a ella también", apostilla.

Junto a Najwa y Rozalén, no faltarán en la cita madrileña en el anteriormente conocido como Palacio de los Deportes otros nombres más esperables: Xhelazz y Sho-Hai para hacer Viejos ciegos "y lo que se tercie", así como Hermano L, Shabu One Shant y Mcklopedia juntos en Pavos reales.

TEMPORADA DE ÉXITO

En su primera semana a la venta, El círculo no consiguió el número 1 de ventas en España porque coincidió con el lanzamiento del último álbum de Dani Martín. Sin ese condicionante, lo hubiera logrado. "Contra Dani no se puede competir", bromea Kase.O al recordar esa circunstancia.

"Si te toca la semana que sacan disco gente como él, el número 1 se pone muy caro porque son monstruos y tienen muchos seguidores. Se acepta con deportividad. Somos colegas y le felicité, pero estamos en ligas distintas", explica.

Eso sí, confiesa que al lanzar un disco siempre tiene "esa esperanza de dar la campanada", algo que también ha sentido recientemente al estar nominado en los Latin Grammy. "Eso no lo imaginaba hace veinte años, ni tampoco hace uno", admite entre risas.

Y aún añade: "La vida te enseña cosas. Yo pensaba que todo estaba amañado en estas cosas, pero mi disco sale por el sello Rap Solo, no por una multinacional, ha sido nominado y a mi me han tratado con todo el respeto. Tengo que sacar la cara por los Grammy porque me hicieron llegar desde mi barrio hasta Las Vegas".

Todo este momento de éxito, lleva al zaragozano a afirmar que "ahora la gente está más abierta al rap", y reflexionar: "No es como cuando empecé, que era muy marginal y subestimado. También hacemos mejor rap que en los noventa, se deja oir y la gente ha abierto su mente al hip hop. Tanto es así que hasta el pop tiene estética de rap actualmente".

"Me hace feliz ver en mis conciertos gente de todas las edades, estratos sociales y disciplinas artísticas. Hay mucha gente que no es del rap que me escucha", remarca, para acto seguido reconocer que tenía sus "dudas" al lanzar El círculo, pues "en este oficio no hay nada escrito, un año estás en la cima y al siguiente disco no le gustas a la gente y te vas para abajo. No hay una fórmula para gustar".

Precisamente porque no existe truco, subraya que él lo que intenta es "hacerlo siempre lo mejor posible en el escenario" para recompensar a gente que, como va a ocurrir con el concierto en el WiZink Center, "viaja y hace un esfuerzo económico". "Cuanta más gente viene a verme más quiero transmitir para que todos salgan contentos", remacha.

"TENGO POR LEY NO FLIPÁRMELO MUCHO"

Kase.O lo da todo, en definitiva, sin dejarse llevar por el ego, pues como él mismo explica, cuando baja del escenario se le "olvida todo". "Tengo por ley no flipármelo mucho. A veces ni salgo tras una actuación, me voy a dormir y como si no hubiera pasado nada, aunque se quede el pitido en los oídos y el murmullo de la gente", desvela.

Profundizando en sus reflexiones, asegura que "no es bueno creer que estás todo el rato en el escenario cuando vas por la calle o te relacionas con la gente, porque tienes que ser una persona, no un tipo que se da baños de multitudes". "Seguro que el domingo me levantaré muy tranquilo, aunque habrá esa noche un poquito de fiesta seguramente en Madrid", bromea.

Recalca el aragonés que este concierto en Madrid no es un punto y aparte, sino una manera de cerrar el año reuniéndose con sus seguidores. Así, anticipa que tiene ya "bastante agenda en Latinoamérica a partir de marzo", y que luego hará "festivales, pabellones y fiestas de ciudades" porque "la gira sigue en 2018".

"Queremos sacar el DVD en directo cuando pase el verano y quiero tambien lanzar un CD con canciones nuevas, remezclas... No me quiero quedar quieto, sigo bajando al local a escribir letras. No será un disco tan profundo como El círculo, pero habrá novedades de Kase.O", concluye.