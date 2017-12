La Feria del Libro de Guadalajara mezcla la literatura con otras disciplinas como el arte, el cine o el periodismo

La jornada de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) ha pretendido mezclar la literatura con otras disciplinas como el arte, el cine o el periodismo, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Las escritoras Elena Poniatowska, Soledad Puértolas, Marta Sanz y Rosa Montero han participado durante esta jornada y han contado sus experiencias personales con la literatura.

Además, este jueves se ha producido una investigación escénica, como es 'Un idioma propio' de Minke Wang; además de la actuación de Leyva y Natalia Lafourcade, que han finalizado hoy el programa de 'Ganarás La luz'.

La reciente Premio Nacional de las Letras Españolas, Rosa Montero, confesó que la literatura forma parte de su vida desde los cinco años. "Desde que me recuerdo como persona, me recuerdo escribiendo ficción", ha explicado, "sin escribir me volvería loca, es como respirar o comer".

Además, Montero ha asegurado que los tres años que estuvo sin escribir fueron "una etapa espantosa". "Cuando no escribes se te seca la cabeza y cuando se te seca la cabeza no puedes sentir la vida", ha explicado.

Gran parte de su disertación ha girado en torno a sus dos profesiones, escritora y periodista. "En periodismo escribes de lo que sabes; mientras que en novela, de lo que no sabes que sabes, porque nace de lo inconsciente".

"En novela el lector no existe, porque es tan profundo y privado que no puedes dirigirte a un lector sin rostro", ha explicado. Además Montero ha afirmado que su intención es "escribir para el lector que llevas dentro".

Por su parte, Soledad Puértolas ha hecho doblete con Poniatowska y Marta Sanz, Premio Herralde en 2015. En este último encuentro, las dos escritoras han hablado de sus últimas obras, 'Chicos y chicas' (Puértolas), 'Clavícula' (Marta Sanz), un libro que refleja el interés de la autora por la relación entre literatura y cuerpo y la incertidumbre en el proceso creativo.

"En el caso de Clavícula era fundamental que la fractura del texto reflejara el dolor del cuerpo, el fragmentarismo pretende remitir a la idea de lo que se rompe por el efecto del dolor", ha explicado.

Mientras que la incertidumbre, aseguró, "es uno de los motores fundamentales de la literatura, lo que ocurre es que se puede experimentar por cosas muy diferentes, miedo a perder el trabajo, a perder el sitio que ocupas en la sociedad o a la intrascendencia de la vida".

LITERATURA Y OTRAS DISCIPLINAS

Si la relación entre literatura y periodismo ha centrado parte de las intervenciones de las escritoras, por la tarde esa relación se ha llevado a otras disciplinas como el cine o el arte.

Primero, han sido Santi Senso, uno de los creadores más reveladores de la cultura en España y Latinoamérica, y Marina Díaz-López, coordinadora de la Unión de Cineastas entre 2013 a 2016, y miembro de la Asociación Española de Historiadores del Cine, los que han coincidido en señalar "la influencia mutua y la evolución del cine hacia lo social".

"El cine es literatura y la literatura es cine", ha dicho Senso. En ese coloquio ambos han recalcado la incidencia del 15M en el ámbito cinematográfico, "A los cineastas ya no les servían las herramientas que usó la generación anterior. Hacía falta girar hacia lo social, hacia lo cercano, hacia los referentes del nuevo espectador".

"La relación creador/audiencia nunca va a ser ya lo mismo. El cine ya no es pasar una hora y media a oscuras y a consumir una obra lineal", han coincidido.

Durante la jornada también ha participado el catedrático de Estética en la Universidad Autónoma de Madrid, Fernando Castro, crítico, comisario de exposiciones.

EL ROSTRO DEL LECTOR

Néstor García Canclini, investigador y docente, y Paco Cruces, profesor de Antropología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) autores, junto con Maritza Urteaga, de 'Jóvenes, culturas urbanas y redes digitales', un ensayo de 13 artículos concebido como una conversación entre dos ciudades creativas (México y Madrid) han hablado sobre cómo observan la reorganización cultural de nuestros días, poniendo énfasis en el retroceso de las industrias culturales, en el rol de los jóvenes impulsores de nuevas tecnología.

Han resaltado el cambio operado en el proceso de llegada de los libros a los lectores. Un ejemplo, los booktoubers que, según ambos, "concentran en sus presentaciones a más seguidores que un Nobel, o la relación entre el propio autor y sus lectores, mucho más viva, como se observa en las ferias de libros donde se detecta el interés del lector por conocer, por departir, por relacionarse con el escritor".

En ese sentido, han destacado el papel que están jugando las bibliotecas, "no solo como lugar de encuentro con los textos, sino con otros lectores y escritores".

ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA

Por último, se han llevado a cabo algunas actuaciones como la producción de Minke Wang, una investigación escénica seleccionada por el Centro Dramático Nacional de España para el programa Escritos en la escena 2017-2018. Wang, además de autor, es el narrador en escena y su presencia en la Feria Internacional del Libro ha constituido una oportunidad para su primer encuentro con el público.

La música ha puesto de nuevo el broche final a la jornada con el concierto más multitudinario hasta ahora, el de Leyva y la mexicana Natalia Lafourcade, que colapsaron el recinto y los alrededores de la Feria Internacional del Libro.