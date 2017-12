García Gual: Me hacía mucha ilusión ser académico y es un gran honor

Madrid, 30 nov (EFE).- El nuevo académico de la Lengua Carlos García Gual, elegido esta noche frente al otro candidato, Alfredo Conde, ha asegurado a EFE nada más conocer la noticia que le hacía "mucha ilusión" y que es "un gran honor" entrar en esa institución, en la que tiene "muchos amigos".

El escritor, filólogo y crítico (Palma de Mallorca, 1943) fue elegido en segunda ronda de votaciones para ocupar la silla J, vacante desde el fallecimiento del dramaturgo Francisco Nieva hace dos años.

"Me hacía mucha ilusión porque creo que es el reconocimiento a toda una trayectoria filológica dedicada al griego, a 50 años en la universidad, a 40 libros y 30 traducciones", ha resumido el nuevo académico, que ahora tendrá que preparar su discurso de entrada, prevista para el próximo año.

Se da la circunstancia de que García Gual ya fue candidato el pasado mes de abril, junto a la periodista y escritora Rosa Montero, a ocupar la silla M, que quedó vacante al no conseguir ninguno de ellos la mitad más uno de los votos de los académicos presentes.

"Fue un empate. Eran dos currículos muy diferentes. Rosa es amiga y fue alumna, y creo que podíamos haber salido cualquiera. Me ha sorprendido que me propusieran tan pronto y me hace mucha ilusión", ha revelado.

Su propósito en la Academia, ha añadido, es "colaborar en las líneas en las que ya están trabajando; en el léxico que tenga relación con el mundo antiguo y también en la literatura".

A García Gual le han apoyado los académicos José Manuel Sánchez Ron, Miguel Sáenz y Carmen Iglesias, que también fue su defensora en la anterior ocasión.