'Velaske, ¿yo soy guapa?': el revolucionario viral con el que los jóvenes están aprendiendo la historia de Las Meninas

Acumula más de tres millones de reproducciones en YouTube

Sus frases son repetidas por los jóvenes en su vida diaria

Un nuevo vídeo viral de YouTube está arrasando entre la juventud española, y en esta ocasión, el tema del mismo es cuanto menos sorprendente... El cuadro de Velázquez 'Las Meninas' es el auténtico protagonista de un 'trap' en el que se relata la historia de la Infanta Margarita, de belleza cuestionable, que cuestionaría al propio Velázquez sobre su atractivo y los motivos para pintarla.

El vídeo, que acumula más de tres millones de reproducciones, es una creación de Christian Flores, que lo firma como DJ Velazke y que ha conseguido inculcar a los jóvenes detalles reales sobre la historia de la mencionada obra de arte, además de que sus frases triunfen hasta tal punto de ser continuamente utilizadas en determinados entornos.

"Velaske, ¿yo soy guapa?", pregunta en el vídeo la Infanta Margarita, en unas palabras que muchos repiten ya por doquier. "¿Entonse yo soy guapa?", insiste, antes de que el propio Velázquez se justifique. "Señorita Margarita, yo sólo cumplo órdenes, pero escuche un secreto, yo la estoy pintando a usted. ¿Viste que en el cuadro se está pintando un cuadro? Pues en realidad, señora, yo la estoy pintando a usted", explicaría el pintor.

Youtube Video

"Estoy haciendo algo revolucionario. Llámame Velaske 'AKA' extraordinario. El niño de Sevilla vino a subir el nivel, a enseñarle al tonto cómo se tiene que hacer", añade el artista, incorporando términos y maneras de expresarse habituales de la juventud en su lenguaje.

"Yo no me quiero poner estos vestidos. Que sólo tengo cinco años. ¿Por qué me dices que si no estoy guapa no me casaré? No es normal que con cinco años recién cumplidos mi mayor miedo sea no casarme", reflexiona posteriormente la Infanta, antes de que Velázquez le explique que ya está prometida a su tío Leopoldo.

"Casarte te casas, vamos si te casas, como que tu boda es un arreglo histórico para mantener la monarquía hispánica. Es más, a los 15 años tendrás tu primer hijo y a los 21 morirás por las secuelas de tu cuarto parto", concluye Velázquez explicando el final de la historia, ante lo que la reacción de Margarita es un "entonces yo soy guapa, Velaske yo soy guapa, me has dicho que me casaré Velaske, eso quiere decir que soy guapa".

El vídeo ha tenido infinidad de reacciones en las redes sociales y ha generado incluso memes con otras situaciones de la vida real a las que se aplican las frases creadas con la historia de 'Velaske'.