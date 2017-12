José Luis Cuerda concluye el rodaje de su nueva película 'Tiempo después' con Blanca Suárez y Antonio de la Torre

5/12/2017 - 18:07

El director José Luis Cuerda ha concluido el rodaje de su nueva película 'Tiempo después', una comedia futurista con un reparto coral en el que aparecen Roberto Álamo, Blanca Suárez, Arturo Valls, Miguel Rellán, Manolo Solo, Antonio de la Torre, Secun de la Rosa, Andreu Buenafuente o Berto Romeo, entre otros.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Con 'Tiempo después', el cineasta manchego "vuelve a transitar mundos y temas familiares para él", tal y como ha destacado la productora, con dosis de humor absurdo que enlazan con algunos de sus primeros films. Galardonado en dos ocasiones con el Goya al mejor guion original por 'La lengua de las mariposas' y 'Los girasoles ciegos', Cuerda recupera con esta historia su original forma de ver el mundo.

El rodaje ha transcurrido a lo largo de siete semanas por diferentes localizaciones de Castilla La Mancha y Madrid. "Cuando comencé a escribir esta historia, me convencí, con extremadamente generoso criterio, de que, si daba un buen salto en el futuro y me ponía imaginativo, podía situar el disparate en el año 9177, mil años arriba o mil años abajo, para no pillarme los dedos", ha explicado el director.

"Cualquiera puede imaginarse cómo serán las cosas a esas alturas y si habrá gorriones y tortillas de patatas o no. Yo elegí el Todo. El Todo es ubérrimo", ha añadido con humor el creador de 'Amenece que no es poco'.

En el año 9177, el mundo entero se ha visto reducido a un solo Edificio Representativo y a unas afueras cochambrosas habitadas por todos los parados y hambrientos del cosmos. Entre todos estos personajes, José María decide que, con las dificultades que haya que salvar y mediante la venta en el Edificio Representativo de una riquísima limonada que él manufactura, otro mundo es posible.

La película está producida por Tiempo después AIE, Estela Films, Pólvora Films, Lanube Películas, El Terrat y Planar Gestao de Equipamientos Cinematográficos. Con la participación de Atresmedia Cine, Entertaintment One, Movistar +, Junta de Castilla La Mancha y Castilla La Mancha Media.

La distribución de 'Tiempo Después correrá a cargo de Entertainment One Films Spain (eOne Films)