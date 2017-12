The Killers, primer cabeza de cartel del FIB 2018

7/12/2017 - 12:35

The Killers, uno de los "más grandes y reverenciados grupos del mundo", es el primer cabeza de cartel del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) de 2018, según ha anunciado este jueves la organización del certamen castellonense.

CASTELLÓN, 7 (EUROPA PRESS)

Considerada como una de las bandas "más icónicas" de su generación, los rockeros de Las Vegas subirán su "majestuoso directo" a los escenarios del FIB como cabezas de cartel.

Desde que irrumpieron en la escena con 'Hot Fuss', su álbum de debut en 2004, cada uno de sus cinco discos de estudio ha llegado a lo más alto de las listas, haciendo que la banda venda 25 millones de discos, encabezando festivales y tocando en recintos del todo el mundo.

La trayectoria de la banda se evidencia en un directo basado en un catálogo que incluye canciones como 'Mr. Brightside', 'When You Were Young', 'Human', 'Read My Mind', 'Runaways' y de 'Wonderful Wonderful', su reciente álbum que también ha llegado a lo más alto de las listas, 'The Man' y 'Run For Cover'.