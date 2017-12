KITAI: "Queremos que la gente que nos vea sienta que vamos siempre a muerte"

KITAI llenó hace poco más de un mes la sala madrileña Joy Eslava en la presentación de su segundo disco, Pirómanos (Entre Botones, 2017), en una velada triunfal para esta joven banda madrileña de rock, cada vez más conocida en los círculos musicales por sus incendiarios directos.

"Lo saboreamos muchísimo y nos levantamos súper felices. Pero como con cualquier cosa que hacemos, la sabemos saborear en su justa medida. No estamos pensando el año entero en que una vez llenamos Joy Eslava. Ya pasó, fue un momento muy bonito pero ahora mismo estamos inyectados con fuego y trabajando un montón para seguir avanzando", afirma el vocalista Alexander Martínez-Esteve.

En la misma línea se expresa el bajista Fabio Yanes, quien asegura que les "flipa tocar delante de una o de mil personas". "Conforme vamos ascendiendo sabemos que nos vamos a encontrar conciertos llenos y otros en salas con mucha menos gente", apunta, antes de apostillar que esos más solitarios también los disfrutan porque les gusta ganarse "a los fans con el cara a cara".

"De todo aprendes y de ahí se va forjando el sentimiento de una banda. Hay que darlo todo siempre", tercia el guitarrista Edu Venturo, antes de que retome la palabra Alexander: "La actitud de KITAI es salir a morir o no salir, estés en el sitio en el que estés. Porque lo que haces lo haces para ti, porque te flipa. Si tu mismo no te lo crees, nadie te va a creer".

PRODUCCIÓN DE JUANMA LATORRE

El armamento con el que cuentan KITAI para pequeña gran revolución son las canciones de Pirómanos, un decisivo paso más cualitativo que cuantitativo después de encender las alarmas con los EPs Origen (2013) y Viral (2014), a los que siguió su premonitorio debut en largo, Que vienen (2015).

Ampliando zancada en su permanente asalto, han contado para la ocasión con producción artística de Juanma Latorre de Vetusta Morla. "Ha sido genial tenerle como productor. Se ha metido de lleno en el proyecto como si fuera un quinto KITAI, nos ha propuesto ideas y hemos aprendido mutuamente unos de otros. Cuando empezamos a trabajar con él nos dimos cuenta de por qué Vetusta Morla está donde está", señala Fabio a este respecto.

Las diez canciones de Pirómanos fueron grabadas en Neo Music Box (Aranda de Duero, Burgos) por José Caballero, responsable en el pasado reciente del sonido de álbumes de otros grupos de trayectoria ascendente como Izal o Shinova. La importante guinda la ponen Álvaro y Juan Pérez-Fajardo de The Fly Factory con su artwork y fotografía.

"Queremos ir siempre a más, estamos todo el rato buscando maneras de evolucionar, dar nuevos pasos", señala Fabio, antes de proseguir: "Nos vamos marcando techos y las expectativas son cada vez más altas. Nos partimos de risa en el local pensando ideas para que nuestros conciertos sean más impactantes, muchas de ellas inviables ahora mismo".

A este respecto, añade el batería Deivhook que han querido en esta nueva etapa "reforzar" su "marca con un espectáculo" que impacte también en lo visual. Por eso, destaca, van uniformados con cazadoras rojas para identificarse con "el color del fuego". "Que la gente desde fuera vea un todo más allá de las canciones", explica.

NO A LAS ETIQUETAS

Pasando de etiquetas, sí reconocen KITAI que Pirómanos es un disco "súper completo, con canciones que rozan el metal y otras que tiran un poco más hacia el pop", según resume el guitarrista Edu. "Para que una banda convenza tiene que vivir sus canciones. Cuando las vive de verdad y eso se ve en directo, convence y da igual que tipo de álbum hagas", indica Alexander.

Profundizando un poco más en esta cuestión, destaca: "No voy a poner etiquetas nunca a nuestros álbumes y no creo que las bandas que admiramos lo hagan. Creo que simplemente viven sus canciones y sus discos y eso es lo que hace al final que el público conecte con el grupo".

"KITAI cree en lo que hace, cree en sus canciones, les pone mucho cariño. Todos los pasos del proceso que hay antes de lanzar un disco, siempre los vivimos y los viviremos al límite. Ese es el objetivo y a base de eso desaparecerá cualquier intento de poner etiquetas a nuestra música", remacha el cantante.

"Amamos tocar y conectar nuestra música con la gente", remarca aún Alexander, quien asegura que les da igual el lugar o el tipo de festival, puesto que ellos hacen "música para todo el mundo". Eso fue lo que les ha terminado llevando a festivales aparentemente tan distintos como Sonorama Ribera y Resurrection Fest, por citar algunos.

Toma la palabra entonces Deivhook para recalcar que en ese ascenso paulatino que están viviendo nadie les ha regalado nada: "Si aguantas es porque trabajas. No hay tantas bandas como dicen que estén a tope constantemente. A nada que echas el corazón en ello buscas la forma de llegar a la gente, pero se ve de lejos cuando una banda tiene clara su táctica de trabajo. Y también se ve cuando una banda va a lo loco".

PLANES PARA 2018

Teniendo en cuenta que KITAI es el proyecto vital de sus cuatro integrantes, no sorprende que tengan ya claros sus planes a corto plazo, que pasan por grabar un nuevo videoclip del álbum y anunciar antes de final de año las fechas de su gira 2018.

"Queremos hacer una gira extensa, tocar en todas las ciudades y llegar cargados de conciertos al verano", anticipa Alexander, quien se encarga de terminar con una sentencia: "Vamos con objetivos a corto plazo constantemente, nunca hemos sido de subirnos a la luna. Mientras tanto, queremos que la gente que nos vea sienta que vamos siempre a muerte".