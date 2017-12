El Gobierno valenciano advirtió a Livermore que tenía hasta el 6 de marzo para aportar los contratos fuera de Les Arts

La Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana advirtió en diversas ocasiones al exintendente del Palau de les Arts Reina Sofía de València que tenía que presentar antes del 6 marzo de 2017 los contratos de los trabajos realizados durante la temporada fuera del coliseo valenciano en respuesta a las exigencias de la Intervención General de la Generalitat para solucionar la situación de "incompatibilidad" detectada entre su puesto de intendencia y sus proyectos como director de escena en otros teatros.

Desde la administración autonómica se le hizo el último requerimiento el pasado mes de febrero para que aportara la documentación solicitada antes del 6 de marzo y el artista italiano contestó que no tenía algunos de los contratos debido a que los espectáculos no habían comenzado aún los ensayos.

Davide Livermore anunció el pasado martes su dimisión como responsable artístico de Les Arts --cargo al que accedió hace dos años en sustitución de Helga Schmidt-- por las "trabas administrativas" que, a su juicio, le "impiden" llevar a cabo la labor para la que fue contratado.

Una de estas objeciones es que ya el Informe de la Intervención de 2015 puso de manifiesto la incompatibilidad entre su puesto como intendente de Les Arts y los trabajos que realiza para otras instituciones en su faceta de director de escena. Livermore reprochó a la Conselleria de Cultura que todo este tiempo "ha sido incapaz de encontrar una solución" a esta situación.

El borrador del informe de la Intervención correspondiente a 2016 vuelve a determinar que, sin perjuicio de las labores concretas que contiene la actividad de dirección de escena, la imparcialidad o independencia de las funciones que desempeña el intendente en su puesto directivo en la Fundación Palau de les Arts pueden verse "comprometidas" por el ejercicio de las funciones de dirección de escena que ha declarado realizar para otros teatros. A fin de garantizar la máxima transparencia, concluye que el intendente no puede ejercer funciones de dirección de escena para otros teatros.

Con el fin de que Livermore siguiera al frente de Les Arts, la Generalitat le pidió que justificara los trabajos de dirección de escena en coliseos de todo el mundo para demostrar que no incurría en incompatibilidades en casa caso. Por ello, el 4 de noviembre de 2016 se le envió un escrito al 'regista' turinés recordándole la necesidad de presentar todos los contratos suscritos con otros coliseo operísticos en el plazo de 10 días.

En esa misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Conselleria subrayaba que en esa fecha solo había recibido un contrato suscrito por Livermore para la cesión de derechos de autor para la puesta en escena de una ópera en Omán.

A esta comunicación, contestó el intendente el día 8 de noviembre apuntando que no disponía todavía del contrato de 'Norma' con el Teatro Real de Madrid por un "malentendido" entre esta entidad y los abogados, así como que no disponía del resto de contratos --que incluían la cesión de derechos para 'Il turco in Italia', en Bolonia, y la nueva producción 'Manon Lescaut', en Nápoles-- y que los enviaría tan pronto como fuera posible.

El último requerimiento de la Conselleria se notificó a Livermore de forma oficial el 22 de febrero de 2017 y en él se incidía en que enviara los contratos antes del 6 de marzo para "poder dar respuesta al requerimiento formulado por la Viceintervención General". Esta vez, el artista italiano explicó es práctica habitual en los teatros de ópera enviar el contrato de una nueva creación o reposición en el momento de comenzar los ensayos y, por ese motivo, aún no disponía del contrato de 'Manon Lescaut' con el Teatro San Carlo de Nápoles, ya que el estreno estaba previsto para el mes de junio.

Asimismo, remitía información de otros dos proyectos, 'Tamerlano' en la Scala de Milán, a finales de agosto, y 'Adriana Lecouvreur', en Montecarlo, en noviembre. Apuntaba el director de escena que había pedido reiteradamente esos contratos y que los haría llegar tan pronto estuvieran en su mano.

"NUNCA SE ENTREGÓ NINGUNA JUSTIFICACIÓN"

Consultada la Conselleria sobre este asunto, el secretario autonómico de Cultura, Albert Girona, ha confirmado a Europa Press que, finalmente, solo se recibió el contrato de 'Norma' del Teatro Real y 'The opera' a Oman y del resto "nunca se entregó ninguna justificación". El representante de Cultura precisa que Davide Livermore "firmó un contrato de intendente de Les Arts que fijaba claramente su dedicación exclusiva al coliseo operístico valenciano" por lo que "la situación de contratación era clara y él la aceptó cuando firmó el contrato a principios de 2015".

No obstante, cuando empezaron a llegar los informes de la Intervención, desde la Generalitat se le dijo "claramente" cuál era la solución: hacía falta que justificara los trabajos de dirección de escena en otros teatros del mundo que demostraran que no incurría en incompatibilidades. Aunque Livermore, "aceptó" justificar todos sus trabajos externos a Les Arts, "no ha cumplido con su palabra ni con su contrato, ya que nunca adaptó los contratos externos a los requerimientos que se le hicieron y que eran necesarios", asevera.

Para Girona, la solución a sus incompatibilidades "la ha tenido sobre la mesa la exintendente desde el primer momento y siempre ha dado la espalda: un cambio de estatutos con una separación clara de la figura de gestión económica mediante una dirección general y la figura de una dirección artística dedicada a los temas artísticos, y que no se tenga que ocupar de cosas como hacer contratos y burocracia, sino que se centre en aquello que realmente conoce: el arte de la ópera".