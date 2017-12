Britannia, Counterpart, Mosaic y Trust, las grandes apuestas de HBO España para abrir el 2018

Más de una veintena de títulos apadrinados por nombres tan reconocidos como Danny Boyle, Judd Apatow o Steven Soderbergh y con estrellas de relumbrón como Tim Robbins, Nicole Kidman, J.K. Simmons, Elisabeth Moss, Holly Hunter, Donald Sutherland o Hillary Swank . Esta es la imponente apuesta de HBO España para arrancar 2018. Un año sin Juego de Tronos pero en el que ya destacan títulos como la superproducción histórica Britannia, los thrillers Counterpart, y Mosaic o la tragicomedia Here and Now.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Y esto es solo el principio. Algunos de los platos fuertes de HBO, que celebra un año de su lanzamiento en España con los "ambiciosos objetivos cumplidos" -objetivos que, a falta de cifras oficiales, se mueven en el millón de abonados- no llegarán hasta bien avanzado el inminente 2018. Se trata, por ejemplo, de las segundas temporadas de Big Little Lies o The Handmaid's Tale, dos de las series más galardonas del año, o la esperada segunda entrega de Westworld, la que será "la serie del año", según ha augurado Valentine Lorant, vicepresidenta de programación de HBO Europa, durante el acto de presentación celebrado este martes en Madrid.

En la recta final de este 2017, destacan dos títulos: Top of the Lake, la ficción de Jane Campion encabezada por Elisabeth Moss, la protagonista de Mad Men y la mencionada The Handmaid's Tale, que estará disponible desde el 20 de diciembre; y Gunpowder, un thriller que recrea la ya legendaria 'Conspiración de la Pólvora' de 1605 en Reino Unido. Una producción que cuenta con Kit Harington, el protagonista de Juego de Tronos, como gran reclamo. Los tres capítulos que componen la miniserie estarán disponibles en HBO España desde el 19 de diciembre.

LEGIONARIOS CONTRA DRUIDAS

El primer gran título de HBO para 2019 es Britannia, una superproducción de Sky y Amazon que relata el asalto del Imperio Romano al ignoto reino de los celtas... una tierra maldita para los conquistadores que hizo huir al mismísimo Julio César.

Contra el misticismo y la superstición está dispuesto a acabar por la fuerza general Aulus, cabeza del ejército romano interpretado por David Morrissey (The Walking Dead) que con sus legiones tendrá que hacer frente no solo a las feroces tribus, sino también al sobrenatural poder de sus oscuros druidas. La primera temporada está compuesta por nueve episodios, todos ellos disponibles desde el 19 de enero.

El 22 de enero llega otra de las grandes bazas de HBO para el arranque del año: J.K. Simons por partida doble. Todo gracias a Counterpart, "un thriller de ciencia ficción con un toque metafísico" ambientado en Berlín, producido por Starz y dirigido por Morten Tyldum (Imitation Game) sobre un funcionario de la ONU que descubre la existencia con una dimensión paralela en la que se cruza con su doble, que vincula una dimensión con otra.

Un día después se lanzará Mosaic, el thriller interactivo creado por Steven Sodeberg que está centrada en la desaparición de una exitosa escritora de literatura infantil y que cuenta con un reparto encabezado por Sharon Stone. Cada uno de los seis episodios de esta historia "de pasión, intriga y engaño" relata los sucesos desde la perspectiva de cada uno de los personajes.

Sin fecha de estreno, pero con un lanzamiento previsto para el primer mes del próximo año, está Hard Sun, una ficción pre-apocaliptica ambientada en Londres y protagonizada por Jim Sturges y la modelo Agyness Deyn. Una serie inspirada en la canción de David Bowie 'Five Years' que parte de la siguiente premisa: solo quedan cinco años para la aniquilación del planeta.

En febrero llegará Here and Now, la nueva serie del creador de True Blood y A dos metros bajo tierra, Alan Ball. Una tragicomedia familiar protagonizada por Tim Robbins y Holly Hunter, cabezas de una multiracial y peculiar familia.

Otra pareja de altura, Donald Sutherland y Hillary Swank, protagonizan Trust, una serie todavía sin fecha concreta de estreno y que, creada por Danny Boyle, está inspirada en el caso real del secuestro del millonario John Paul Getty III.

ESPERADOS REGRESOS

Otros títulos que se lanzarán en el primer trimestre son Siren, un thriller que mezcla el terror y lo sobrenatural que, según apuntó Lorant nos hará "olvidarnos de las sirenas de Disney"; Barry, una comedia sobre un asesino a sueldo con aspiraciones artísticas protagonizada, escrita y dirigida por el cómico Bill Hader; el sangriento terror de Channel Zero: Butcher's Block; la peculiar mezcla de magia e investigación de Deception o The Crossing, la serie de ABC que la cadena promociona como "la nueva Perdidos" en la que 500 personas, la mayoría de ellas muertas, llegan a una playa desde el futuro huyendo, dicen, de una devastadora guerra.

Además de los estrenos, HBO España completa su oferta "para el gusto de todo tipo de público" en 2018 con las nuevas temporadas de Silicon Valley, Divorce, Strike Back, High Maintenance o Crashing. Además, refuerza su propuesta de contenidos con dos títulos míticos que "al fin" llegan a su catálogo: la legendaria serie ambientada en el Lejano Oeste Deadwood y el aclamado drama carcelario Oz.