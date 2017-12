Montoro niega que haya "discriminación" con Cataluña en el reclamo del IVA de las subvenciones a cultura y ciencia

12/12/2017 - 17:52

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado este martes 12 de diciembre que "no hay discriminación alguna" con Cataluña en la reclamación por parte de su departamento del IVA por las subvenciones recibidas por equipamientos culturales y centros de investigación.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Nadie aplica ni retroactividad (en el cobro del IVA) ni discrimina a nadie en España. De hecho, vamos a continuar en España aplicando el Estado de Derecho que, por supuesto, significa la exigencia del pago cumplido de nuestras obligaciones tributarias", ha señalado durante el Pleno del Senado el ministro.

De esta manera ha respondido Montoro al senador de ERC Bernat Picornell quien ha mostrado su "extrema preocupación" por estas reclamaciones del iva para subvenciones dadas a entidades de investigación y cultura. "Pensábamos que con la nueva ley ya no había dudas interpretativas, pero vemos que sí se aplica retroactivamente", ha lamentado el senador.

Para Montoro, la Agencia Tributaria "únicamente está cumpliendo con su obligación" y no está aplicando retroactivamente la ley, si no que "cumple cuando se trata de devoluciones que no tienen sentido". "De hecho, se procede a esta regularización en toda España, no solo en Cataluña, donde estas actuaciones vienen a representar el 10% del total", ha destacado.

Asimismo, ha criticado a la formación catalana por no haber ejercido su "responsabilidad de guardar la convivencia" entre catalanes y españoles, reflejado en situaciones de este tipo. "Cuando llegamos a acuerdos para cambios tributarios lo hicimos en virtud de que estábamos avanzando en términos de convivencia, mientras ustedes estaban haciendo lo contrario", ha criticado.

"¿Qué les importaba que existiese ningún tipo de IVA si lo que estaban era en otra peli de una programación de República imposible?", ha preguntado el ministro, quien además ha defendido la labor del Gobierno en favor del sector cultural. "Desde el verano pasado las entradas de estos espectáculos están al tipo reducido de IVA, ¿aprobó usted esa medida en los últimos Presupuestos Generales?", ha preguntado con ironía al senador.

Por su parte, Picornell ha aseverado que esta respuesta "se aleja de la realidad" y ha instado al ministro a "dejar su despacho de vez en cuando y acudir a festivales y museos". Además, ha recordado la "forma nefasta de expolio" en Sijena resaltando que "nunca" dejará de "proclamar que hay que salvar al Museo de Lérida".