Bon Jovi, Dire Straits, The Cars, Moody Blues, Nina Simone y Sister Rosetta Tharpe entran al Rock n Roll Hall of Fame

13/12/2017 - 14:45

El Rock and Roll Hall of Fame ha anunciado los nombres que ingresan en la 'clase' de 2018: Bon Jovi, The Cars, Dire Straits, The Moody Blues, Nina Simone y Sister Rosetta Tharpe.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La ceremonia de ingreso tendrá lugar en el Public Hall de Cleveland el próximo 14 de abril de 2018. Una versión editada de la gala podrá verse después en HBO y también se podrá escuchar un programa en SiriusXM.

A pesar de estar inicialmente nominados, se quedan fuera en esta ocasión Rage Against the Machine, Eurythmics, Radiohead, Judas Priest, Kate Bush, Depeche Mode, J. Geils Band, LL Cool J, MC5, The Meters, Rufus featuring Chaka Khan, Link Wray y The Zombies.

El Rock n' Roll Hall of Fame es un selecto club que cuenta en su nómina con los nombres más representativos de la música, y al que sólo se puede ingresar una vez transcurridos 25 años desde la publicación de un primer trabajo.

Los artistas que entraron al Rock n Roll Hall of Fame en 2016 fueron Pearl Jam, Tupac Shakur, Journey, Yes, Electric Light Orchestra (ELO) y Joan Baez.

Los seleccionados este año se unirán también a formaciones legendarias como AC/DC, U2, Bruce Springsteen, David Bowie, Metallica, Led Zeppelin, Ramones, R.E.M., Rolling Stones, Beatles, Beach Boys, Guns n' Roses y Red Hot Chili Peppers, entre otros.