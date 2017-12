Les Arts de Valencia busca un director con experiencia internacional y que tendrá un sueldo "equiparable" al mercado

13/12/2017 - 20:56

El Patronato de la Fundación del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia ha aprobado este miércoles convocar el concurso para seleccionar a su nuevo director artístico, que tendrá que acreditar "experiencia en la gestión escénica internacional, conocimiento del sector y proyecto artístico" y que contará con un sueldo "equiparable" al mercado. La institución seguirá teniendo a la ópera como "punta de lanza", pero pretende dar una programación "estable y coherente" al resto de espacios del coliseo.

Así lo ha explicado el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, en una rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Patronato en la que se ha abordado el cambio de los estatutos de la institución cultural valenciana, que se mira, de esta forma, en el "espejo" de otros centros como El Liceu de Barcelona o el Teatro Real de Madrid.

De esta manera, la retribución que percibirá el director quedará abierta para hacerla "comparable al valor de mercado" de otros espacios similares y se negociará con la persona elegida -al igual que se hizo en el Liceu--, con el fin de que puedan concurrir personas de "excelencia".

Será "una excepcionalidad", ya que no se aplicará la barrera de no superar el sueldo de un director general de la Generalitat ni, en principio, se ha marcado límite. "El sueldo está abierto para que se sitúe en los márgenes que marca el mercado, porque, para que sea equiparable, no podemos hacerlo evidentemente con un sueldo de director general", ha insistido.

El contrato --que incluirá las incompatibilidades ya contempladas en el caso de Livermore para realizar actividades fuera del auditorio valenciano-- será por un período de cuatro años y se hará siguiendo el Código de Buenas Prácticas por lo que la comisión evaluadora estará integrada mayoritariamente por representantes del sector y expertos.

La reunión del patronato, ya programada con anterioridad, se ha producido tras la sorpresiva dimisión anunciada por el hasta ahora intendente, el director de escena italiano Davide Livermore, quien alegó "trabas administrativas" para dejar el cargo. Marzà ha agradecido su labor artística al frente de Les Arts aunque ha reconocido no poder estar satisfecho con la "forma" en la que ha dejado el puesto.

Según se había avanzado, la nueva estructura de Les Arts contempla, además del director artístico -que se prevé incorporar durante el primer semestre de 2018 mediante la convocatoria que se publicará "en breve" en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)--, un director general con funciones de gestión (que, de momento, seguirá ocupando el director financiero, Francisco Potenciano) y un presidente, sin remuneración económica que elegirá el Patronato a propuesta del propio conseller y que ya no tendrá que ser una figura política, sino una persona reconocida en la sociedad.

PLÁCIDO DOMINGO: "PERSONA IMPORTANTÍSIMA"

Preguntado por si este cargo lo podría ocupar Plácido Domingo -con quien Marzà mantuvo ayer mismo una reunión en la que le agradeció su apoyo al coliseo --ha dicho--, el titular de Cultura ha contestado: "Ojalá".

"Plácido Domingo es una persona importantísima para nosotros, lo es y lo ha sido. Contaremos con sus propuestas para que nos ayude y nos asesore en qué es lo mejor para el Palau de Les Arts", ha agregado.

Además, el cambio de estatutos permitirá la creación de un Consejo de Programación, no vinculante pero que podrá asesorar a la dirección, y un Consejo de Mecenazgo, con el fin de aumentar la participación privada. También se seguirá hablando con el Ministerio de Cultura para lograr su incorporación al Patronato.

"Nos gustaría que estos estatutos puedan servir para que Les Arts ocupe el espacio que merece entre los coliseos internacionales. La punta de lanza es y ha de ser la ópera y, además tenemos la gran suerte de tener la Orquestra de la Comunitat Valenciana de grandísima calidad y que queremos poner en valor (aquí ha precisado que hoy también se han tratado las audiciones para 2018 porque la formación musical "está viva"); el Centre de Perfeccionament Plácido Domingo, que continuará, y el Cor de la Generalitat, con la colaboración estable del Ballet y el Teatre del Poble Valencià", ha aseverado Marzà.

Preguntado por los plazos para llevar a la práctica los cambios y si Les Arts puede estar seis meses sin director, el conseller ha hecho una llamada a la "tranquilidad", ya que se confía "plenamente" en el equipo artístico y los trabajadores de la 'casa'. Además, ha recordado que la temporada actual está cerrada "y buena parte" de la próxima también. Respecto a los directores titulares de la Orquestra, Fabio Biondi y Roberto Abbado, ha comentado que se cuenta con todas las personas contratadas esta temporada.

Sobre por qué no acudió ni él ni algún otro alto cargo de Cultura al estreno de la temporada, celebrado el pasado sábado con 'Don Carlo', el conseller ha señalado que tenían compromisos previos pero ha puntualizado: "Yo he venido de forma bastante habitual y en breve vendré a ver 'Don Carlo'".

Finalmente, Marzà ha reafirmado la "apuesta" del Gobierno autonómico por el teatro de ópera y ha manifestado que ha habido una dirección artística potente. "Y ahora hemos hecho lo que tocaba: regularizarlo de una manera estable para que todo esté bien y siga brillando la parte artística", ha agregado.