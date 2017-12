Rosa Montero, sobre la RAE: "Es una prueba más de que, cuanto más subes, se mantiene la construcción sexista"

15/12/2017 - 14:43

La escritora Rosa Montero ha lamentado este viernes 15 de diciembre el hecho de que en la Real Academia Española (RAE) haya "tan pocas mujeres" lo que, a su entender, es "una prueba más de que, cuanto más subes en lugares de poder, se mantiene la construcción sexista".

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"No solo la RAE, también los premios, en el Premio de la Crítica solo hay dos o tres mujeres por ejemplo. En esto todavía seguimos siendo una sociedad sexista y no nos valoramos ni a nosotras mismas, el prejuicio sobre las mujeres es brutal", ha aseverado la Premio Nacional de Las Letras de este año.

Para la autora de 'La carne', la sociedad actual y sus instituciones "no valoran exactamente igual a la mujer que los hombres" y, si eso no se reconoce, "hay un problema". "Yo no pido que haya más mujeres en cargos por paridad, sino que nos juzguen exactamente igual que a los hombres", ha añadido.

En un encuentro en el Centro Internacional de Prensa con motivo de la concesión del Premio Nacional de las Letras, Montero ha recordado su relación con la RAE tras haber sido candidata a ocupar un sillón el pasado mes de mayo --y al que finalmente no accedió al no recibir el apoyo suficiente en esa votación--.

La escritora ha reiterado que no se volverá a presentar después de haberlo intentado una vez, a pesar de que el otro candidato con el que compartió elección, Carlos García Gual, sí haya salido finalmente elegido en otra votación posterior. "Yo tenía siempre muchas dudas de presentarme porque no me veo mucho, pero siempre prefiero equivocarme por acción y no por omisión", ha resaltado.

"Si varias personas te proponen una y otra vez, no vas a decir que no, pero ceo que es asfixiante la rutina obligatoria de la RAE. Lo he hecho, no ha salio y ya está: no voy a volver ni dejar que me vuelvan a presentar", ha apuntado.

EL 'HETEROPATRIARCADO'

Preguntada sobre una posible inclusión en el diccionario digital de la palabra 'heteropatriarcado' tal y como adelantó a Europa Press el director de la RAE, Darío Villanueva, la escritora ha asegurado que la academia "debe hacer mucho más trabajo del que está haciendo" con este tipo de palabras.

"Es verdad que existe cierto equívoco porque la RAE no puede ordenar nada, solo recoge el lenguaje, pero sí que puede contextualizar las palabras. Se debería hacer mucho más trabajo del que se está haciendo para calificar unas palabras de machistas o racistas", ha criticado. Además, como defensora de los animales, también se ha postulado a favor de la inclusión de la palabra 'animalismo' en el diccionario.

LA 'LOCURA' DE MONTERO

Montero ha repasado en este encuentro su trayectoria tanto periodística como literaria y ha avanzado que ya tiene en mente en ensayo "raro y con fisuras" sobre "la creación y la locura", que "ahondará un poco más" en su anterior trabajo 'La loca de la casa'. "Estoy investigando todavía y podría llevar años", ha reconocido, tras señalar que antes tiene pendiente una nueva novela y la reescritura de otro de sus libros.

La escritora madrileña ha aseverado que vive "aterrada" ante la posibilidad de "dejar de escribir". "La ficción forma parte de lo que soy yo, es diferente al periodismo, que podría dejarlo. Aunque le deba mucho, uno es mi trabajo y el otro mi vida", ha señalado Montero, quien ha asegurado haber hecho cerca de 2.000 entrevistas a lo largo de su trayectoria profesional.