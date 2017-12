Megadeth y Prophets of Rage, al "Resurrection" que encabezan Kiss y Scorpions

Lugo, 15 dic (EFE).- Grupos como Megadeth o Prophets of Rage -formado por miembros de Rage Against The Machine- se suman al programa del Resurrection Fest de 2018, que se celebrará entre los días 11 y 14 de julio en la localidad lucense de Viveiro, con dos bandas míticas, Kiss y Scorpions, como cabeza de cartel, con reto de superar los casi 87.000 espectadores que congregó el pasado año.

Según informó la propia organización en un comunicado, además de Prophets of Rage y Megadeth, se suman también al cartel grupos como Ghost, Volbeat, Paradise Lost, Sich of It All, Wolves In The Throne Room, Eyehategod, Turnstile, Toundra, Authority Zero, Wolfbrigade, Stray From The Path, Oni, Crystal Lake, Process of Guilt, Cuchillo de Fuego o Rise to Fall, entre otros.

Los organizadores destacan que Prophets of Rage presentará su primer disco, con las voces de Public Enemy y Cypress Hill, además de "cantar todos los himnos de sus bandas", mientras que Ghost "pisará por primera vez Viveiro" y lo "hará en una única fecha exclusiva para toda la península".

Con respecto a Megadeth, subrayan que "vuelven" al Resurrection después de "haber sido cabezas absolutos" del cartel de la edición de 2014.

Además, por "primera vez en la historia una de las bandas más famosas del mundo del rock", como es la norteamericana Kiss, "estará en Galicia", para "encabezar el día grande del festival", el sábado 14 de julio.