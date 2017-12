Unos 370 profesionales de museos de Cataluña censuran las formas en el traslado a Sijena

Barcelona, 15 dic (EFE).- Unos 370 profesionales de los museos y del ámbito del patrimonio cultural de Cataluña han firmado un manifiesto en el que expresan su desacuerdo con "las formas y medidas adoptadas" el pasado 11 de diciembre para ejecutar el traslado de las obras de Sijena desde el Museo de Lleida al monasterio oscense.

En el comunicado, que firman varios directores y responsables de museos catalanes, se considera "totalmente desproporcionado el despliegue policial adoptado para ejecutar una sentencia, por otra parte provisional, y los horarios y formas en que se realizó la actuación, de noche y obligando a permanecer encerrados a los profesionales del museo más de 12 horas".

Indica, en este sentido, que el Museo de Lleida y sus instituciones titulares, "pese a su desacuerdo con las medidas legales adoptadas, no ofrecieron resistencia en ningún momento y siempre defendieron una actuación dialogada y pacífica".

Los firmantes muestran igualmente su disconformidad con "la ejecución provisional dictada el pasado 1 de diciembre, que obligaba al traslado provisional de 44 obras de la colección del Museo de Lleida sin tener en cuenta las resoluciones administrativas dictadas al amparo de lo que establece la Ley del Patrimonio Cultural Catalán".

Señalan además que no se han tenido en cuenta "todos los informes de conservación que aconsejaban no ejecutar el traslado hasta que no hubiera una sentencia definitiva".

Los profesionales de los museos catalanes lamentan igualmente "las acusaciones que están surgiendo poniendo en duda" la actuación de los técnicos del Museo de Lleida, entidad que "presentó unos informes sobre conservación preventiva de los objetos a trasladar, así como unas observaciones relevantes al plan de trabajo presentado por el gobierno de Aragón".

"Ninguno de ellos fue considerado, y por tanto las piezas sufrieron en los procesos de trabajo de manipulación, embalaje y carga en el camión de transporte", resalta el comunicado.

Finalmente, desaprueban "la instrumentalización política que se está haciendo de los museos y del patrimonio cultural" y piden "priorizar por encima de cualquier otra consideración su correcta preservación y difusión".

Encabezan las firmas del manifiesto Jusèp Boya, director general de Patrimonio Cultural de la Generalitat; Magda Gassó, jefa del Servicio de Museos y Protección de Bienes Muebles; Àngels Soler, directora del Centro de Restauración de Bienes Muebles; y Olga López, presidenta de la Asociación de Museólogos de Cataluña, entre otros.

Entre los firmantes figuran asimismo Josep Manuel Rueda, director del Museo de Arqueología de Cataluña; Joan Roca, director del Museo de Historia de Barcelona; Margarida Sala, directora del Museo de Historia de Cataluña; Anna Omedes, directora del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona; Pilar Vélez, directora del Museo del Diseño de Barcelona; Josep Fornés, director del Museo Etnológico de Barcelona; y Pepe Serra, director del Museu Nacional de Arte de Cataluña.