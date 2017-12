La venta de libros ha caido un 10 por ciento en Cataluña desde el referéndum del 1-O

18/12/2017 - 14:16

El presidente del Gremi d'Editors de Catalunya, Patrici Tixis, ha asegurado este lunes que el sector ha registrado una caída del consumo en el segundo semestre del año, que ha sido especialmente acusada en octubre y noviembre en Cataluña, en torno a un 10% menos de ventas, tras la celebración del referéndum del 1 de octubre.

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, ha manifestado la esperanza del sector de que la campaña de Navidad compense esta caída en el cierre global del año, arrojando un crecimiento en 2017 superior al 2%, que no ha cuantificado de cuánto podría haber sido sin la crisis política catalana: "¿Qué habría pasado si no hubiera pasado? Si no hubiera pasado esto, quizás hubiera pasado otra cosa".

Tixis ha dicho que el libro no ha sido ajeno a toda la crisis política, pero el gremio espera que en la campaña navideña se mantenga o recupere lo que se haya perdido en estos meses: "Las cosas podrían haber ido mucho mejor si no hubiéramos tenido esta situación, pero creemos que seguiremos creciendo".

Ha dicho que los editores conforman un gremio acostumbrado a trabajar con incertidumbre, y que, por ejemplo, una semana puede ser de caída o mantenimiento, y después la celebración del Black Friday --como la última edición-- hacer subir "muchísimo" las ventas, para volver a bajar después.

Al cierre del año, Tixis ha manifestado su esperanza de que sea el cuarto año consecutivo de "crecimiento sostenido" para el sector editorial, tras unas caídas muy fuertes durante la crisis económica, que dejó descensos de hasta un 30%.

EL LIBRO DIGITAL, UN 5%

Tixis ha apuntado la consolidación del libro digital en un 5% del mercado, frente al 95% de volumen del libro en papel, y ha señalado el papel de la suscripción a abonos de libros digitales --el Spotify de los libros-- y los préstamos bibliotecarios de libros digitales, con un potencial crecimiento de los audiolibros --como está sucediendo en Estados Unidos-- que en el mercado español "puede funcionar muy bien por los índices de utilización de 'podcast' más altos del mercado europeo".

Asimismo, ha celebrado el estancamiento de la piratería en 374 millones de descargas ilegales, frente a las 390 del año anterior, aunque sigue siendo una de las "grandes preocupaciones" del gremio.

Como nota negativa ha lamentado el tiempo dedicado a la lectura en Cataluña, de 22 minutos diarios, frente a los 223 de consumo televisivo; mientras que ha celebrado las cifras de venta de algunos 'bestsellers' con niveles previos a la crisis: ciertos títulos están logrando vender hasta 500.000 ejemplares y otros hasta 300.000, alcanzando un público muy amplio.

Tixis ha incidido en la poesía urbana como nuevo fenómeno, especialmente en castellano, y también la destacado la "extraordinaria vitalidad" de la literatura catalana, con 8.000 nuevos títulos anualmente, cifra insólita por la dimensión del mercado catalán, que también consigue vender hasta 50.000 ejemplares de ciertos 'bestsellers'.

El Gremi d'Editors celebrará este lunes la 32 Nit de l'Edició, donde premiará al editor Jorge Herralde con el Premi Atlàntida; además de reconocer el 75 aniversario de Beta Editorial y Editorial Teide; el 25 aniversario de Angle Editorial, Editorial Octaedro y Viena Edicions, y entregar el 23 Memorial Fernando Lara a la editora Arianna Squilloni.