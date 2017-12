Yvonne Rainer actuará en el Macba y el Mercat de les Flors en su primera función en España

19/12/2017 - 14:49

Dará una conferencia de carácter político y presentará una performance "revolucionaria" con texto y baile

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

La bailarina y coreógrafa norteamericana Yvonne Rainer actuará por primera vez en España con dos únicas funciones este martes y miércoles en el Mercat de les Flors de Barcelona y en el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), con motivo de la exposición retrospectiva de la artista y bailarina Rosemarie Castoro en el museo.

La misma artista ha explicado en rueda de prensa este martes que presentará dos de sus trabajos más recientes: una conferencia -performance que interpreta en solitario y su última coreografía, 'The Concept of Dust', en la que interrelaciona la danza y el texto.

El programa combinado, impulsado conjuntamente por el Macba y el Mercat de les Flors, da el pistoletazo a la colaboración de ambas instituciones, que han visto la necesidad de trabajar juntas.

Este martes por la tarde, Rainer traerá al Macba la conferencia 'Què fa tanta gràcia? Riure i enuig en el temps dels assassins' de carácter político, en la que mostrará su "enfado" por el resultado de las pasadas elecciones de los Estados Unidos.

UNA PERFORMANCE "REVOLUCIONARIA" CON TEXTO Y BAILE

La coreografía que representará este miércoles en la sala Pina Bausch del Mercat de les Flors, de 2014, es un trabajo "revolucionario" de 50 minutos que interrelaciona la danza formal con distintos textos que hablan sobre el envejecimiento y la muerte.

Los textos, narrados por la misma artista y por los bailarines, que tienen entre 40 y 70 años, también muestran historias personales de un conjunto de fuentes que van desde las antiguas dinastías del Oriente Medio hasta citas literarias de Barack Obama y Donald Trump.

Rainer presenta el movimiento, la música y el texto como tres ejes que crean un ambiente melancólico, en el que los intérpretes tienen la libertad de iniciar o abortar los movimientos a su gusto y de tomar decisiones espontáneas.

Así pues, la misma artista ha remarcado que es un trabajo con "final abierto" y con una estructura que parece creada al azar, con momentos impredecibles.

INSPIRACIÓN DE JOHN CAGE

Inspirada en las nociones de indeterminación del compositor John Cage, Rainer creó sus actuaciones de acuerdo con un seguido de tareas genéricas que integraban los gestos cotidianos en el vocabulario de danza.

Rainer formó parte del círculo de arte minimalista junto a Twyla Tharp, Lucinda Childs, Joan Jonas y Rosemarie Castoro, quien participó como intérprete en la obra de Rainer 'Carriage Discreteness', pieza incluida en la exposición del Macba.

CARRERA CINEMATOGRÁFICA

A mediados de los 60 la coreógrafa ya incorporaba imágenes proyectadas en sus performance, pero "por influencias feministas y políticas", se pasó al mundo del cine y escribió y dirigió su primera película 'Lives of Performers' en 1972, ha explicado la bailarina.

Tras un periodo dedicado a los mediometrajes y largometrajes, en los que reinventó los códigos narrativos, entre los años 2000 y 2006 Rainer volvió a los escenarios con dos nuevas obras: 'After Many a Summer Dies the Swan' y 'AG Indexical'.