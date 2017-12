El Festival de Porta Ferrada confirma a Jack Johnson, Pablo Alborán y Luciano

19/12/2017 - 17:40

El 56 Festival de Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Girona) ha confirmado este martes la presencia en el certamen de Jack Johnson, Pablo Alborán y Luciano.

GIRONA, 19 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la promotora The Project en un comunicado, la clausura del festival tendrá lugar el 18 de agosto con una nueva edición de la Electronic Sunset, donde estará Luciano como Dj invitado.

El estadounidense Jack Johnson será el protagonista del concierto inaugural presentando en exclusiva en Catalunya su último disco 'All The Light Above It Too', mientras que Pablo Alborán llevará al festival su gira 'Prometo' el 7 de agosto.