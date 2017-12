The Chemical Brothers se suman a los cabezas de cartel del Bilbao BBK Live 2018

19/12/2017 - 17:56

The Chemical Brothers serán los terceros cabezas de cartel del Bilbao BBK Live 2018, junto a Gorillaz y The xx, según han confirmado este martes desde la organización del festival, que se celebrará en Kobetamendi entre los días 12 y 14 de julio.

BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)

También han confirmado su presencia en el festival bilbaíno Benjamine Clementine, Fischerspooner, James, Young Fathers, Jungle, Ana Curra, Cooper, Aneguria, Carolina Durante, Cecilia Payne, Melenas, Quentin Gas & Los Zíngaros y Yonaka.

Según han destacado desde el Bilbao BBK Live, Tom Rowlands y Ed Simons, The Chemical Brothers, "pueden presumir de ser los artífices del éxito masivo de la electrónica y verdaderos revolucionarios del género, pero se han ganado la fama por la gran cantidad de hits de su repertorio", como 'Hey Boy Hey Girl', 'Galvanize', 'Block Rockin' Beats' y 'Let Forever Be', y "sobre todo por sus grandiosos conciertos".

"Sus apariciones en los más grandes festivales del mundo siempre son míticas. Y sus canciones, incluidas en anuncios, TV, juegos ya son parte de la cultura popular mundial", han señalado.

En el cartel del Bilbao BBK Live también estará Benjamin Clementine, un "londinense precoz" que debutó en 2014 y que este año ha regresado con 'I Tell A Fly', así como el dúo de Nueva York Fischerspooner, que vuelve al escenario, después de casi una década, para presentar un disco coescrito por Michael Stipe (R.E.M.).

También podrá verse a James, que "pueden presumir de ser los primeros 'nuevos Smiths'" y que en la segunda mitad de 2018 estrenarán nuevo disco, y los ganadores del Mercury Prize en 2014, el trío Young Fathers, que presentarán su tercer disco, que publicará Ninja Tune en 2018.

Junto a ellos estará, Jungle, el grupo creado por dos amigos de la infancia "enamorados de la música negra" y que en directo se transforman en una banda de hasta nueve miembros, y Ana Curra, la denominada la "reina del punk en España" y "referente" de La Movida, además de Alex Díez con Cooper, y la bilbaína Aneguria, ganadora del concurso Banden Lehia.

El festival contará también con la presencia de Carolina Durante, que acaban de lanzar un primer EP, 'Necromántico', los los vizcaínos Cecilia Payne, con un sonido que "orbita en torno al garaje rock, el grunge noventero y el surf oscuro", el underground navarro de Melenas y los sevillanos Quentin Gas & Los Zíngaros, además de los británicos Yonaka .