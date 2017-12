Ningún espectáculo del INAEM en 2015, excepto 'Carmen', cubrió sus costes con las entradas, según el Tribunal de Cuentas

19/12/2017 - 17:53

El INAEM alega que el número de espectadores no puede ser determinante en su actividad ya que es un servicio público

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Ninguno de los espectáculos programados en 2015 por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM), con excepción del ballet 'Carmen', ha podido cubrir la totalidad de sus costes de exhibición con lo recaudado con la venta de entradas, según se desprende el informe de fiscalización realizado por el Tribunal de Cuentas a este órgano, en relación al año 2015.

Según apunta el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, "sólo en nueve obras" de la veintena analizadas por el órgano fiscalizador y que se representaron durante la temporada 2014/2015, la tasa de cobertura de los ingresos por venta de entradas superó el porcentaje del 45 por ciento.

Además, apunta que "de haberse tenido en cuenta los costes repercutidos de la actividad de la exhibición, ninguna representación hubiera cubierto los costes registrados con los ingresos por venta de entradas, exceptuando el espectáculo 'Carmen' de la Compañía Nacional de Danza y el 'XXI Ciclo Lied' del Centro Nacional de Difusión Musical, ya que ambos habrían alcanzado esa tasa del 45 por ciento.

Entre las obras que no llegan a este porcentaje, el Tribunal de Cuentas destaca los casos de 'Bangkok', también de la Compañía Nacional de Danza, o 'La Gran Duquesa de Gerolstein' del Teatro Lírico de La Zarzuela, en las que sólo las entradas compradas por el público supusieron el 6 y el 20 por ciento, respectivamente, de los costes de su producción.

UN 85% DE OCUPACIÓN MEDIA

Esta situación ha llevado al órgano que preside Ramón Álvarez de Miranda a recomendar al INAEM que realice un estudio de costes adecuado que, entre otros objetivos, le permita "determinar correctamente los costes económicos de los espectáculos y servicios prestados que dan lugar al cobro de precios públicos", así como su grado de cobertura financiera.

Aún así, el tribunal reconoce un aumento del público durante el ejercicio de 2015, superando el millón de espectadores, lo que supone una ocupación media del 85% en los espectáculos. Sin embargo, y aunque el INAEM señala que es un dato "importante", ha aclarado que el número de asistentes a sus espectáculos no puede ser un indicador determinante de su actividad.

"Al menos no por si mismo", ha señalado en sus alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas, para indicar que, como servicio público, el INAEM también debe poner en marcha muchas actividades muy minoritarias que no puede atender el sector privado, como, por ejemplo, el teatro clásico o la zarzuela que, según apunta, demanda la intervención de muchos actores o cantantes. "La recaudación es importante, pero no tanto como para ser el objetivo prioritario, que es sin duda el prestar un servicio público".

Sin embargo, al órgano fiscalizador también le preocupa la política de entrega de invitaciones del INAEM y le ha recomendado que la revise. A su juicio, debería "valorar el establecimiento de ciertos criterios" en esta materia, tanto en concesión como para el adecuado control de las mismas, ya que, según el informe, se han contabilizado hasta 34.000 invitaciones en la veintena de espectáculos.

Según expone el documento, hay representaciones en el ejercicio de 2015, en las que las invitaciones supusieron el 20 por ciento del aforo de toda su temporada, como es el caso del Ballet Nacional de España, o el 19 por ciento, en el caso de Centro Dramático Nacional.

FACILITAR LA SELECCIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS

También en materia de mejorar los beneficios de estos espectáculos, el tribunal recomienda que se establezcan criterios de graduación para clasificarlos por tramos en el denominado como 'Catálogo PLATEA' y que, en función de su caché puedan ser seleccionados más fácilmente por las entidades locales que requieran su exhibición.

"Que puedan seleccionar en función de sus habitantes o del aforo de sus teatros, de forma que se minimice la diferencia anual subvencionada por el INAEM entre el importe recaudado y el precio o caché abonado a los artistas.

En esta ocasión, las alegaciones del INAEM destacan que ya se ha introducido una limitación en la selección de compañías en función del aforo del espacio escénico a utilizar que se aplica desde el propio catálogo.

Así, se establece un caché de referencia para los espectáculos dependiendo del tamaño del teatro, en una horquilla que abarca desde los 6.000 euros de caché para los espacios de hasta 300 localidades, al caché 'indefinido' para los que tengan más de 700 o se realicen en la calle o espacios no convencionales.

"Esta modificación de criterios para la selección de compañías por parte de los entes locales ha permitido mejorar los porcentajes medios de autofinanciación del programa PLATEA, pasando del 32,1% en 2014 al 35,1% en 2015", ha aclarado.