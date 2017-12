La Berlinale volverá con una edición 'política' y películas con "grandes estrellas"

26/12/2017 - 13:57

BERLÍN, 26 (DPA/EP) El director de la Berlinale, Dieter Kosslick, ha adelantado que la nueva edición del festival de cine contará con películas que se ocupen de temas actuales como la emigración o el ascenso de la derecha en Europa, combinado con "un gran espectáculo con grandes estrellas".

El realizador ha asegurado en una entrevista que "no se puede separar el arte de la realidad", en relación a si el festival se iba a "posicionar políticamente". En este sentido ha avanzado que habrá películas sobre el tema de la emigración o la huida, así como de otras que "tratan de las destructivas consecuencias de la globalización" o un "gran número" de cintas que se ocupan de la religión y del ascenso de la derecha en Europa.

"Sin embargo, en la Berlinale habrá también un gran espectáculo con grandes estrellas", ha matizado Kosslick, quien también ha abordado el tema del sexismo en el cine, resaltando que el festival también cuenta con películas "en las que se trata el tema de los abusos y del abuso de poder".

"El debate '#MeToo' ha tenido una gran repercusión y ahora las películas se miran también de manera diferente. Cuando antes 'se tiraban' a una secretaria en la pantalla grande se decía: 'bueno, está así en el guión'. Ahora se dice: 'bueno, en estos momentos no debemos mostrarlo'. Hay aún un gran número de películas en las que las mujeres sufren escenas humillantes, pero también algunas películas en las que al final el hombre es 'el tonto'", ha señalado.

Kosslick ha revelado que a día de hoy ha visto cerca de 150 películas procedentes de Estados Unidos, Alemania, Polonia, Francia, Italia o Rusia, además de otros países en Asia y Latinoamérica o África. Sin embargo, la selección no ha concluido aún. "Pero siguen llegando películas muy tarde", ha reconocido, tras destacar que en los últimos días se han recibido 30 ó 40 películas para ser seleccionadas para competición.

Kosslick, de 69 años, dirige la Berlinale desde 2001 y su contrato vence en mayo de 2019. Numerosos directores de Alemania solicitaron en un escrito un proceso transparente a la hora de elegir a la nueva dirección del festival y un nuevo comienzo en cuanto a contenido. Kosslick anunció recientemente su decisión de abandonar la dirección una vez concluya su contrato.

El director ha señalado que parte del debate sobre el futuro del festival "no fue entendido" en el extranjero. "Hubo gente que dijo: 'la Berlinale no es segura, mejor no mandemos nuestras películas'. Fue algo de lo que nos dimos cuenta", ha concluido, tras aclarar que no descarta dirigir otro festival en el futuro. "Nunca se debe decir nunca", ha afirmado.