Modelo de Respuesta Polar: "Cada seguidor nuevo que conseguimos se queda con nosotros para siempre"

29/12/2017 - 13:25

El cuarto disco de Modelo de respuesta polar, Más movimientos, surgió mientras la banda valenciana estaba de gira con la intención de que fuera "sencillo, directo, honesto y, sobre todo, muy fresco, con composiciones de este mismo año".

MADRID, 29 (EUROPA PRESS - David Gallardo)

"Es la forma de expresar el momento que estaba pasando el grupo, porque lo hicimos girando e incluso tuvimos que parar tres semanitas para entrar al estudio y terminarlo todo. También hubo cambios en la formación y parecía que estaba todo moviéndose mucho", explica a Europa Press el líder del grupo, Borja Mompó.

Quizás por esa sensación de movimiento, se muestra convencido Mompó de que han hecho un "disco con recorrido a nivel de ideas e incluso de minutaje". "Creo que hay canciones que irán creciendo para la gente a mitad de año. Es un disco que de nacimiento es de largo recorrido en sí mismo. Ahora tenemos que acompañar ese ritmo", apunta.

Reconoce en este punto que Modelo de respuesta polar puede ser un grupo que "igual en ocasiones no entra fácil" al público, a pesar de lo cual reafirma su propuesta con un consejo para potenciales oyentes: "Si no entiendes el disco ahora, espérate hasta que sea el disco el que te encuentre a ti en el momento adecuado".

"La gente que alguna vez le ha entrado el grupo, por el motivo que sea, nunca se ha ido. Nuestros fans cuestan más de conseguir, digamos, pero el que en algún momento ha entrado en alguno de nuestros discos, se queda", destaca para añadir: "Cada seguidor nuevo que conseguimos se queda con nosotros para siempre".

Y aún profundiza más en la cuestión al resaltar que tiene la sensación de que si el grupo se acabara, habría quien les echaría de menos. "Me inquietan esos grupos que tocan bastante, pero que si desaparecieran, no tengo claro quien les echaría de menos. Noto identificación de la gente con nosotros y eso me tranquiliza porque es mi proyecto de vida y creo que estoy construyendo algo más o menos estable", remacha.

GIRA DE PRESENTACIÓN

Más movimientos fue grabado en los estudios Reno, de la mano de Luca Petricca y producido por Martí y Rams, durante unas sesiones distendidas y rápidas con "gente de confianza". Según Mompó, todo ese ambiente se nota en las canciones, que en los ensayos para la gira de presentación "suenan tan directas como en el disco".

La gira en cuestión arrancará el 20 de enero en Valencia (Ram Club de La Rambleta, con Joana Serrat) y continuará por León (26 de enero, Gran Café), Oviedo (27 de enero, La Salvaje), Miranda de Ebro (28 de enero, Espacio Bocca), Córdoba (16 de febrero, Hangar) y Sevilla (17 de febrero, Sala X).

Turno será después para Málaga (23 de febrero, Velvet), Granada (24 de febrero, BoogaClub), A Coruña (2 de marzo, Mardi Gras), Santiago de Compostela (3 de marzo, Moon Music Club), Madrid (8 de marzo, Teatro Lara), San Sebastián (9 de marzo, Dabadaba) y Huesca (10 de marzo, El Veintiuno).

Incluso tienen ya citas confirmadas en Cádiez (16 de marzo, El Pelícano), Badajoz (17 de marzo, Aftasi) y Mallorca (24 de marzo, Sala Red). "Tenemos un montón de ganas de hacer una gira por salas como esta", admite Mompó, quien recuerda que su experiencia como teloneros de IZAL durante el pasado invierno tocando en pabellones.

Por eso, asegura: "Tenemos ganas de ver realmente cual es la naturaleza del grupo, en qué momento estamos, si vamos a tocar a León, cuanta gente acude. Tengo ganas de testear la realidad del grupo y en las salas es donde se ve. Tenemos la suerte de poder tocar por toda España y queda bastante equilibrado. Notamos interés".

Eso sí, después de su propia gira, también estarán presentes en tantos festivales como sea posible, ya que "son geniales para que la gente te conozca". "Aunque la mayoría de la gente vaya por el plan más que por el cartel", bromea, antes de apostillar: "Siempre nos ha ido muy bien aparecer en festivales".

Para terminar, subraya que en este disco han dado "un pasito a nivel compositivo, de letras y de ideas". Por eso, pide que el resultado "sea valorado al mismo nivel" que ellos han puesto al hacerlo. "Lo más justo que le puede pasar a un autor es que el disco sea considerado como se merece. Cuando haces un disco pones mucho en él a todos los niveles y cuando está todo compensado es genial", concluye.