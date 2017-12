Razzmatazz homenajeará a David Bowie de nuevo el próximo 12 de enero

29/12/2017 - 15:58

La sala de conciertos Razzmatazz de Barcelona volverá a homenajear a David Bowie el próximo 12 de enero con el concierto 'The Stars Look Very Different Today', coincidiendo con la fecha de su fallecimiento, según ha informado este viernes en un comunicado.

En el tributo a Bowie participaran más de una decena de artistas que ha querido aportar su granito de arena en el homenaje como, por ejemplo, Gerard Quintana, Eric Vinaixa y Sigmund Wilder.

Las entradas del concierto, que ya se pueden adquirir anticipadamente en la web de Razzmatazz, tienen un coste de 10 euros y la recaudación en taquilla se donará íntegramente a la Fundació per a la Recerca en Oncologia i Inmunologia (FROI).