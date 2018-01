Los cómic que los Reyes Magos deberían llevar a las editoriales españolas

Madrid, 31 dic (EFE).- Aunque la industria editorial del cómic en nuestro país ha cogido un ritmo imparable, fuera de nuestras fronteras se editan títulos que algunas de las figuras más relevantes del noveno arte español desean ver en nuestras librerías, como "My Favorite Thing Is Monsters" o "Tarzan".

Y es precisamente "My Favorite Thing Is Monsters" de Emil Ferris, publicado por Fantagraphics en 2017, el cómic que para los expertos comiqueros Santiago García y Álvaro Pons debería llegar a España.

"Para mí no es que sea uno de los títulos más destacados de 2017, sino que es realmente una obra histórica, de las que marcan una época", destaca García, quien también propone "Monography" de Chris Ware, un libro que muestra la dimensión de este artista de manera "tan espléndida que se te saltan las lágrimas hojeándolo".

¡A ver si alguien se atreve con ellos!, exclama este guionista, crítico y traductor de cómic español.

Por su parte, Pons ("La Cárcel de papel") califica la obra de Ferris como uno "de los mejores tebeos" que ha leído "en mucho tiempo". "Y me hubiera encantado que se hubiera publicado este año en España -añade- La vida de la autora es un reto, de diseñadora de juguetes de MCDonald's a estar postrada en un hospital y encontrar en el cómic una salida a su enfermedad. ¡Es una artista a seguir!".

Para Manuel Barrero, director de la Asociación Cultural Tebeosfera (ACyT), que también coincide con la petición de Pons y García, "Love Is Love" de Sarah Gaydos y Jamie S. Rich, o "Kill or Be Killed" de Ed Brubaker, Sean Phillips y Elizabeth Breitweiser son otros de esos tebeos a los que las editoriales españolas deberían de echarle el guante.

En lo que a otros países se refiere, como Italia o Japón, Barrero propone "Ghirlanda" de Jerry Kramsky y Lorenzo Mattotti, "Palla" de Paolo Bacilieri, "Sugaya" de Hiroshi Takano y Kenichi Tachibana o "World Trigger" de Daisuke Ashihara.

En cuanto al mercado francés, este experto andaluz apuesta por "Paysage après la bataille" de Eric Lambé y Philippe De Pierpont o "Nous irons tous au bois" de Alain Austini, Alexis Sentenac y Gilles Le Coz.

Por su parte, el autor de "Paracuellos", Carlos Giménez, sin embargo opta por recomendar a nuestros editores que traigan "Tarzan" de Joe Kubert y "Johnny Hazard" -la recopilación de las tiras periódicas realizadas por Frank Robbins.

"Y todos ellos bien traducidos, bien rotulados y sin faltas de ortografía", matiza este cronista de la historia de nuestro país, uno de los autores más importantes de nuestra historia.

Y sin pensárselo, "así a bote pronto", el dibujante vallisoletano David Aja, portadista de la icónica tira "Ojo de Halcón", apuesta por "Redlands", un cómic publicado en 2017 por Image en Estados Unidos de Jordie Bellaire y Vanesa del Rey.

Aunque también apunta otros títulos como "Savage Town" de Declan Shalvey, Philip Barrett y Jordie Bellaire, "Boundless" de Jilliam Tamaki y "Winnebago Graveyard" de Steve Niles y Alison Sampson.

Desde Galicia, la historietista Emma Ríos, autora entre otros de títulos como "Pretty Deadly", cualquier otra obra de Daisuke Igarashi sería bienvenida en nuestro idioma. "Es un autor que, inexplicablemente, no acaba de calar en la audiencia de este país, a pesar de que ha habido dos intentos", lamenta.

Pero para ella es "probablemente" su autor de cómic favorito por su "extraordinaria capacidad de narrar desde lo sutil", gracias a su uso de la atmósfera.

"Me encantaría ver 'Saru' publicado aquí, o una antología con sus historias cortas sobre híbridos de humano y animal, como 'Soraboti', 'Tamashi' o 'Unwelt'", expresa.

Por último, el dibujante granadino afincado en Francia, Juanjo Guarnido, autor de "Blacksad" junto a Juan Díaz Canales, concluye con un cómic francés que tiene "tres panzadas de reír":"Jean-Doux et le mystère de la disquette molle", de Philippe Vallete.

Pilar Martín