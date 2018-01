2017, el año del adiós a Chiquito de la Calzada, Juan Goytisolo, Federico Luppi o Johnny Halliday

31/12/2017 - 11:48

El año 2017 ha quedado marcado por las muertes de numerosas personalidades de la cultura, entre ellas nombres como los de Chiquito de la Calzada, el escritor Juan Goytisolo, el actor Federico Luppi o el cantante Johnny Halliday, entre otros.

El humorista, cantaor y Chiquito de la Calzada', fallecía el pasado mes de noviembre, pero dejaba un nuevo lenguaje y estilo humorístico como legado y la concesión, a título póstumo, de la Medalla de Oro de las Bellas Artes que concede el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

El mundo del cine se ha visto especialmente golpeado en este año. Si en los primeros meses fallecieron cineastas tan destacados como Jonathan Demme (el recordado y oscarizado director de 'El silencio de los corderos') o George A. Romero (quien revitalizó a los 'zombies' con títulos como 'La noche de los muertos vivientes'), también se conocía la noticia de la muerte del mítico 'agente Bond', el actor Roger Moore.

A lo largo del año, otras muertes marcaron al celuloide, como por ejemplo la de Sam Shepard --ganador de un premio Pulitzer y nominado al Oscar por 'Elegidos para la gloria'--, quien falleció por complicaciones relacionadas con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El comediante Jerry Lewis, que dejó en el imaginario cinematográfico al gran 'Profesor chiflado', el actor estadounidense Martin Landau, inolvidable Bela Lugosi en la película 'Ed Wood', el músico y reconocido protagonista de la cinta 'París Texas', Harry Dean Stanton, o la icónica actriz del cine galo Jeanne Moreau son otros de los fallecidos en 2017.

El actor argentino Federico Luppi --con una larga trayectoria en la que destacan títulos como 'Martín (Hache)' o 'Lugares comunes'-- también fue triste protagonista en el mes de octubre, al fallecer después de complicaciones por un coágulo en la cabeza. Unos meses antes, se conocía la muerte de Terele Pávez, actriz fetiche de Álex de la Iglesia y que atesoraba una extensa carrera como actriz de teatro, televisión y cine, donde debutó con Berlanga en 1953.

Otros nombres que se fueron este año también del cine español son los del montador José Salcedo --quien participó en más de 150 películas y fue un colaborador estrecho de Pedro Almodóvar-- y el director Basilio Martín Patino, reconocido como uno de los principales representantes en España del llamado 'cine de autor'.

JOHNNY HALLIDAY, CHRIS CORNELL, FATS DOMINO...

En la música, la muerte de Johnny Halliday sacudió los cimientos del sector a comienzos del mes de diciembre. Más de un millón de personas despidieron al conocido como 'Elvis Presley francés' e icono del rock galo al paso de su féretro blanco por los Campos Elíseos.

En el mes de mayo se conocía la muerte del vocalista de míticas bandas como Soundgarden y Audioslave, Chris Cornell, quien se suicidó en su habitación de hotel a los 52 años. Meses más tarde y en circunstancias similares fue encontrado en su residencia el cuerpo sin vida de Chester Bennington, cantante de la banda Linkin Park.

El legendario pianista, cantante y compositor Fats Domino, responsable de éxitos como 'Blueberry Hill' o 'Is not That a Shame', fallecía a los 89 años en Nueva Orleans, su ciudad natal, y a esta muerte se le sumaba la del cantante Charles Bradley, apodado 'El águila gritona del soul', quien falleció a los 68 años tras una larga lucha contra el cáncer.

El cofundador del grupo de hard rock AC/DC Malcolm Young --y hermano del guitarrista Angus Young--, el rockero Tom Petty --que junto a su banda The Heartbreakers alcanzó el estrellato en los años 70-- o el actor y músico David Cassidy --ídolo juvenil estadounidense en la década de los 70-- son otros de los artistas fallecidos este año.

A nivel nacional, en agosto fallecía la actriz y cantante Nati Mistral a los 88 años. Premio Nacional de Teatro o Medalla de Oro de las Bellas Artes en 2007, entre otros reconocimientos, Mistral está considerada como la pionera de los grandes musicales y tomó su nombre artístico de la escritora Gabriela Mistral. Tony Luz, miembro fundador de Los Pekenikes y compositor de temas como 'El baúl de los recuerdos' o la cantante Paquita Rico también perdieron la vida este año.

EL MUNDO TAURINO Y DE LAS LETRAS

En las letras, ha marcado el año la muerte del Premio Cervantes Juan Goytisolo, quien murió a los 86 años de edad en su domicilio de Marrakech rodeado de sus allegados. Goytisolo recibió el Premio Cervantes en 2014 y fue un autor de una extensa y variada obra narrativa y ensayística. Sus primeras novelas se consideran adscritas al realismo crítico y cultivó géneros como el reportaje, la literatura de viajes o las memorias.

También fallecieron este año el escritor, periodista y académico francés Jean d'Ormesson, quien llegó a ser especialmente reconocido tras convertirse en director del diario 'Le Figaro'. Además, en mayo fallecía el historiador e hispanista británico Hugh Thomas a los 85 años, conocido en España principalmente a raíz de 'La Guerra Civil Española', publicada por primera vez en 1961, revisada por última vez en 2011 y traducida a 15 idiomas. Desde 1994 era miembro de la Real Academia de la Historia y en 2001 recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

En el mundo del toro fue el año del adiós a Iván Fandiño, fallecido a los 36 años tras recibir una cornada de un toro durante la corrida que se celebraba en Aire sur l'Adour, en Francia. También falleció el mítico empresario Victorino Martín, a los 88 años, y el torero Sebastián Palomo Linares, tras varios días en el hospital después de una operación a corazón abierto.