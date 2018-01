'Los Compadres', a la conquista del 2018 con El mundo es suyo

Tras sorprender a propios y extraños con El mundo es nuestro, presentarse ante el gran público en Ocho apellidos vascos y triunfar en televisión con Allí abajo, ahora Alfonso Sánchez y Alberto López, 'Los Compadres' que llevan años incordiando en Youtube, buscan su consagración definitiva en la gran pantalla con El mundo es suyo, filme que llegará a los cines en primavera de este recién estrenado 2018.

Si en 2012 fueron el 'Cabesa' y el 'Culebra', dos de los personajes principales que pueblan el singular animalario del hilarante universo que han creado en Internet, quienes protagonizaron la celebrada El mundo es nuestro, ahora son sus dos personajes más populares, Rafi y Fali, los dos pijos sevillanos conocidos como los Compadres, quienes lideran esta nueva aventura cinematográfica producida por Warner Bros, también distribuidora del filme, y Atresmedia Cine.

Aventura que arranca con los azares familiares de Rafi (Alfonso Sánchez) al que su mujer ha vuelto a echar de casa. Su única opción es, como siempre, buscar ayuda y consuelo en su mejor amigo, en su compañero de fatigas, su casi hermano... su compadre Fali (Alberto López). Pero éste no vive su mejor momento. Está atrapado en una suerte de jaula de oro desde que se casó de penalti con Cayetana de Urquijo, una rica heredera a la que dejó embarazada hace ahora 12 años en una noche loca en el Rocío... y su suegro, el poderoso Don Mauro de Urquijo, se la sigue teniendo jurada.

Pero los problemas personales no son los únicos con los que tienen que lidiar 'los compadres'. Rafi ha estafado a un magnate ruso al que en una noche de juerga convenció de que había petróleo en el Aljarafe sevillano. Ahora, si no devuelve antes de que acabe el fin de semana los 60.000 euros que el ruso le adelantó, es hombre muerto. Pero, cosas del destino, este fin de semana también es la comunión de la hija de Fali... que no puede ayudar a su amigo.

EL ORSON WELLES SEVILLANO

Un filme "con vocación comercial y esperado por el público", algo que, reconoce Alfonso Sánchez, protagonista, guionista y director del filme, "es una responsabilidad". "Pero con 20 años de vida profesional no nos dan miedo los retos, es lo que estábamos esperando. Hay televisiones y una 'major' como Warner apostando por una película de autor, comercial sí... pero de autor, y en la que tengo una libertad creativa con la que soy un privilegiado", afirma el cineasta durante una pausa el rodaje que tuvo lugar a finales del pasado año en Sevilla y al que asistió Europa Press.

"Me siendo como Orson Welles, pero con patillas", sentencia Sánchez con su sorna habitual y un sonrisa de satisfacción. No es para menos. Cinco años, los mismos que hace que gracias al boca-oreja cautivaron a crítica y público con "la verdad underground" de El mundo es nuestro, llevaban intentando sacar adelante esta película. Y aunque ante el desánimo y las dificultades barajaron muchas salidas -entre ellas rodar con un teléfono móvil en las tabernas de Sevilla- reconocen que tirar la toalla nunca fue una opción.

Tampoco lo fue hacer una película distinta al filme que siempre tuvieron en la cabeza. "No tenía sentido hacer otra película, una película distinta, por motivos económicos o imperativos empresariales, sería un poco traicionar el espíritu de los personajes e irse a otro lugar donde no nos está esperando la gran masa de seguidores que hemos creado en la red y con trabajos como El mundo nuestro y Allí Abajo", apostilla Alberto López, el otro compadre y también co-guionista del filme.

"Nos merecíamos hacer esta película y hacerla así", sentencia el director que ahora ha contado con un presupuesto de más de dos millones y medio de euros para rodar en Sevilla la gran odisea cinematográfica de Rafi y Fali.

"Tenemos mucha suerte, además de quedarnos en nuestra tierra a currar, con todo lo que conlleva... porque hay muy buen clima y muy buen equipo con el 'boom' este de todos los rodajes en Sevilla", dice el director al referirse a eso que algunos llaman ahora "el nuevo cine andaluz". "Lo bueno es que antes nos teníamos que ir y ahora nos podemos quedar aquí a trabajar", apunta.

MAR SAURA, LA GRAN SORPRESA

Y allí, en Sevilla, estuvo también Mar Saura, el fichaje sorpresa de 'Los Compadres' en el El mundo es suyo interpreta a Lorena un personaje "muy loco" que "sorprenderá" porque, asegura la actriz y presentadora. "es algo muy distinto a todo lo que he hecho hasta ahora". "Este un proyecto en el que todos vamos a una y esa energía, esa artesanía, se va a notar cuando el público vea la película", augura Saura.

Un personaje, el de Lorena, que es más complejo de lo que parece 'a priori', avisa el director, porque "representa muchas cosas" y Saura "lo ha dotado de "mucha verdad en tiempo récord". Algo que era muy importante ya que esta historia, subrayan, necesita "personajes femeninos muy fuertes, muy marcados" para confrontarlos con el modelo "patriarcal" y su crisis que representan 'Los Compadres'.

"Todas las mujeres que están en la película son diosas, tienen mucho poder. Y era muy necesario porque esto no es un chiste malo de 'Mira que machos somos', la película no va de eso", sentencia Sánchez.