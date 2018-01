El Festival Internacional de Videodanza homenajea al director 3D Billy Cowie

Logroño, 3 ene (EFE).- El Festival Internacional de Videodanza (Fiver) homenajea hoy al cineasta escocés Billy Cowie, pionero en el rodaje de películas en 3D, y a título póstumo a la directora Núria Font, durante el festival Actual 2018 que se celebra esta semana en Logroño.

El organizador de Fiver, Samuel Retortillo, ha detallado a Efe que la sexta edición de este festival incluye la proyección de tres películas, un concurso de cortometrajes y charlas sobre danza en torno a la obra de Billy Cowie y a la carrera profesional de Núria Font, colaboradora de Fiver y que falleció hace dos meses.

Fundado en 2012 en Logroño, el Festival de Videodanza trasladó a Madrid su sede principal en 2016, donde es reconocido por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y el Instituto de la Juventud (INJUVE), y también colabora con Matadero Centro de Artes Vivas, Cineteca Madrid y Teatros del Canal.

El próximo viernes, 5 de enero, se va a celebrar un acto en Logroño de la Red Iberoamericana de Festivales de Videodanza (REDIV), formada por 12 países y cofundada por Fiver como representante español.

Esta edición se ha querido reconocer la contribución del director Billy Cowie con la concesión del premio "Artista del año", de modo que durante todo 2018 se llevarán a cabo diversas acciones para divulgar su obra, entre ellas algunas ya programadas en el próximo mes de mayo en Naves Matadero y Cineteca de Madrid.

En una época en la que no era tan habitual introducir efectos especiales, "Cowie optó por bailarines en movimiento, en vez de actores que hablasen", primero con las gafas con cristales azules y rojos y después con otras con una pila, ha relatado el organizador de Fiver.

En esta edición también se va a reconocer la figura de Núria Font, considerada "la pionera de la videodanza en España", quien fue Premio Nacional de Danza de la Generalitat de Catalunya 2009 y colaboradora de Fiver desde 2014.

A pesar de que es una referencia nacional en este campo, Retortillo ha lamentado que no hay ningún archivo que aglutine toda la obra de Font, por lo que se va a colaborar con la REDIV para recopilar toda la obra de esta directora, no solo sus películas, también entrevistas y conferencias en las que participase.

Esta documentación se incorporará al Archivo Internacional de Danza Audiovisual (Aida) de Fiver, que está disponible en su página web, y que ya ha sido visitado por 300.000 usuarios desde 150 países.

Además, durante la jornada de hoy se celebra la VI Gala Internacional de Videodanza Fiver 2018 con la entrega de premios escogidos entre unas 400 obras recibidas a concurso.

El premio al mejor documental ha sido para "Olvidándonos y recordándonos a nosotras mismas", dirigido por Itxaso Díaz con coreografía de Cai Tomos; la mejor obra nacional es "Da Mopa (Sevillanas electrónicas)" de María Teresa García y coreografía de Juan Luis Matilla Terrones.

La mejor animación ha sido para "Phelan C4" de New Media Ltd; el premio experimental ha correspondido a "Riot" de Frank Ternier; el de CineDanza es para "Platform 13" (Camiel Zwart & Klaus Jürgens) y "Through the supermarket in five easy pieces" (Anna-Maria Jóakimsdóttir Hutri).

El premio del público ha recaído en el corto brasileño "Vanitas" de Vinícius Cardoso con coreografía de Samuel Kavalerski; y el gran Premio Núria Font Fiver para "In London" y otro de apoyo a la creación para "We no longer wait for the Barbarians" de Alain El Sakhawi.