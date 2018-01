Media Markt la lía en Twitter con un mensaje criticado por machista

La compañía de tiendas de venta de productos tecnológicos Media Markt ha generado este domingo una gran polémica en las redes sociales debido a un mensaje publicado en Twitter que ha sido criticado alegando cuestiones de machismo.

"Después de estos Reyes veremos muchas Posers, no es gamer", rezaba el comentario, al que acompañaba una ilustración de una chica con poca ropa chupando un mando de videoconsola bajo el comentario 'this is not a gamer girl' (esto no es una chica 'gamer', o aficionada a los videojuegos), y a continuación otra más dedicada a la misión de su videoconsola, asegurando que "me ducharé cuando Hyrule [una referencia al videojuego de Zelda] sea libre", con un 'this is a gamer girl'.

Tras las críticas, el mensaje fue finalmente borrado de la cuenta de Twitter de Media Markt Games, y sustituido por uno de disculpa. "En ningún momento hemos pretendido ser machistas, pedimos disculpas si se ha malinterpretado. Lo que queremos es que cada vez haya más protagonistas y gamers femeninas que disfruten jugando" expresó la compañía.