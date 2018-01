El Reina Sofía recibe una donación de 39 obras de la Colección Patricia Phelps de Cisneros

10/01/2018 - 14:57

El Museo Reina Sofía recibirá una donación de la Colección Patricia Phelps de Cisneros (CPPC) de un total de 39 obras de 12 artistas latinoamericanos, encuadradas cronológicamente desde los años 60 hasta la actualidad, según ha informado este miércoles el centro.

Con la inclusión de jóvenes, como Osías Yanov, Mathias Duville y Federico Herrero, la donación realizada al Museo Reina Sofía afianza el proyecto recientemente abierto en el museo, que enfoca la contemporaneidad como un "campo fértil para reflexionar sobre la intersección de las prácticas artísticas y la producción de relatos sobre el presente".

Además, según señala el Reina Sofía, con artistas de una generación anterior, como Claudio Perna, Luis Fernando Benedit y Waltércio Caldas, se van a poder trazar nuevas conexiones entre los diversos conceptualismos de esta región.

Además, el museo destaca que los doce nombres que integran la donación, pese a la diversidad generacional y el diferente origen geográfico (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Paraguay y Venezuela) conforman un "grupo unitario".

"Todos ellos comparten cierta mirada excéntrica sobre el relato predominante de la historia del arte y muchos consiguen posicionarse sobre realidades particulares en momentos históricos distintos, entre los que podemos trazar relatos comunes con un planteamiento de nuevos lenguajes artísticos", destaca.

Esta donación forma parte de una iniciativa global que involucra seis instituciones con las que la CPPC tiene una larga relación y una misión compartida de estimular un mayor conocimiento sobre el arte de América Latina en un contexto global.

Las otras cinco instituciones son el Museo de Arte de Lima (MALI); el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA), The Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York; el Blanton Museum of Art at the University of Texas, Austin; y The Bronx Museum of the Arts, Nueva York.