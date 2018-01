El festival Dreambeach incorpora al dúo sueco Axwell^Ingrosso al cartel de 2018 en Villaricos

10/01/2018 - 15:06

El festival de música electrónica 'Dreambeach' ha anunciado la incorporación del dúo sueco Axwell^Ingrosso al cartel desu sexta edición que se celebra entre los días 8 y 12 de agosto en la playa de Villaricos, en Cuevas del Almanzora (Almería).

ALMERÍA, 10 (EUROPA PRESS)

El dúo, una leyenda de la música de baile que ha marcado tendencia en el sonido Progressive House durante los últimos años, estará en el escenario principal y refuerza la apuesta del festival por la calidad en el género Big Room o Mainstream, según ha indicado la organización.

'Dreambeach' confirmó el pasado año la participación de otras grandes estrellas de este estilo; El deejay holandés Hardwell (DJ número uno del mundo en 2013 y 2014, según la revista británica Dj Mag), el estadounidense KSHMR (Top #12 Dj Mag), el británico-noruego Alan Walker (#17), el portugués Kura (#48) y los también neerlandeses Sunnery James y Ryan Marciano.

Además de la imponente apuesta por la electrónica Big Room o Mainstream de primer nivel, Dreambeach es cada verano el punto de encuentro en España de los amantes de una amplia variedad de estilos. Los aficionados a la música Techno ya saben desde hace semanas que el cartel provisional de este género en Dreambeach incluye a Tale of Us, Jamie Jones, Maceo Plex, Amelie Lens, entre otros.

Asimismo, el festival tendrá una programación de primera fila mundial en estilos de profunda impronta urbana como la música Bass (Andy C, Kings of the Rollers, Eptic, Virtual Riot...) y el Hip-Hop (Kase.O, Natos y Waor, y SFDK).

Desde finales de noviembre la taquilla general online quedó abierta para todo el público hasta la celebración del evento. Por tanto, todos los dreamers pueden comprar sus abonos en cualquier momento en la web oficial (www.dreambeach.es), por un precio de 65 euros en este momento. En la modalidad de abono con acampada, el importe es de 85 euros. El festival también ofrece una modalidad VIP con y sin acampada con precios desde 120 euros.