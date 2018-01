Blanca Portillo dirige 'El ángel exterminador', la versión teatral del "encierro" de Buñuel que mira al "establishment"

11/01/2018 - 14:44

Hasta 14 actores coinciden en escena en esta obra, que acogerá el Teatro Español del 18 de enero al 25 de febrero

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Blanca Portillo dirige 'El ángel exterminador', la versión teatral del clásico "encierro" cinematográfico de Luis Buñuel y que ahora mira al "establishment" actual, del que beben todos los personajes de esta obra. El Teatro Español acogerá esta puesta en escena entre el 18 de enero y el 25 de febrero.

Según ha explicado Portillo este jueves 11 de enero en la rueda de prensa de presentación, la película 'El ángel exterminador' (1962) sitúa en el centro del relato a una burguesía que hoy "ha desaparecido" y que en esta obra teatral muta a un sector social del que forman parte diferentes profesionales, desde periodistas hasta toreros.

El "establishment" que aparece en escena es "reconocible" para todos y toma como referentes protagonistas actuales, salidos de las páginas de economía o del corazón, y ligados a una actualidad que inevitablemente se ha colado en la obra. "El teatro también es un espejo de lo que hay y sirve para el mañana", ha dicho la directora.

En esta "lectura contemporánea" del lujo, aparecen hasta 20 actores y 14 de ellos coinciden en escena, rodeados de un decorado atento a las "modas", lo "cool" y lo "interesante". En esta coreografía actoral, una "bola de energía" pasa "de mano en mano" y en sus comportamientos lo más importante es cómo reaccionan y escuchan más que lo que dicen.

La palabra "encierro" viaja de un plano interior e individual, que habla del propio miedo y dolor por el que deja de interesar lo ajeno, para pasar a un apartado "familiar", por el que un grupo se protege de los daños exteriores, como se si tratara de una "muñeca rusa". En este sentido, Portillo ha señalado que "mientras que antes la gente escapaba de Europa, ahora Europa se cierra", lo que genera "mas peligro".

Portillo ha precisado que Buñuel no hablaba solo de la clase política sino de un concepto: "Encerrarse en una vida en la que uno se cree protegido". "¿Quién es el ángel exterminador sino uno mismo?", cuestiona la directora de la adaptación teatral.

La directora ha señalado esta trabaja con medios "absolutamente teatrales", donde se trabaja con la "imaginación del espectador", que completa la obra. De hecho, ha indicado que al propio Buñuel le encantaba el teatro y no le era "en absoluto ajeno" en sus películas.

En cuanto a los diálogos, el dramaturgo y actor Fernando Sansegundo, autor de la adaptación, ha señalado que se ha respetado el argumento, que es el mismo, aunque "la sociedad ha cambiado", por lo que se han incluido aspectos relacionados, por ejemplo, con la violencia hacia la mujer.

MATADERO: "QUIERO CONVIVENCIA QUE NO EXCLUYA"

Preguntada por su opinión sobre las Naves de Matadero, dedicado ahora únicamente a las artes escénicas de vanguardia, Portillo ha señalado que cree en una "convivencia sana que no excluya" y, aunque ve "maravilloso" y "necesario" que exista un centro de artes vivas, cuestiona si se trata del "lugar idóneo" y lo que significa que desaparezca una parte de la creación teatral.

Portillo, que según ha señalado es la primera vez que habla en publico sobre el asunto, un año después de escribir un tuit al respecto y de firmar un manifiesto junto a otras 800 personas, ha destacado que cree "en la suma y no en la resta".

La actriz y directora ha señalado que no ha mantenido conversaciones con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y ha agregado que no tiene "nada" en contra de un centro de artes vivas. "Como mujer de teatro y como ciudadana quiero conversar con las artes vivas porque así lo he hecho toda la vida. No creo en etiquetas, decir teatro de texto o de vanguardia es excluyente siempre y el encerramiento no es sano", sostiene.