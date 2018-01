La colección de arte de Alicia Koplowitz - Omega Capital, ganadora de uno de los Premios A de Fundación ARCO

11/01/2018 - 14:53

La colección artística de Alicia Koplowitz y Grupo Omega Capital (presidido por la empresaria) ha recibido uno de los 'Premios A' que concede la Fundación ARCO, en reconocimiento al "valor artístico" de sus fondos y a la labor de difusión del arte que realiza.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La colección de la empresaria y el grupo que dirige está compuesta principalmente por obras del siglo XVI hasta la actualidad y se ha mostrado por primera vez en dos exposiciones monográficas que han tenido lugar en el Museo Jacquemart-André de París y en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, según han explicado los responsables de la Fundación ARCO.

Además, destacan su "amplia colección temporal", de la que aseguran que es "capaz de englobar el gusto tanto por los maestros antiguos como por las obras de artistas contemporáneos".

Junto con la colección de la magnate española, han sido galardonadas con sendos 'Premios A' la Col.lecció Per Amor a L'Art, que recientemente ha inaugurado el espacio Bombas Gens en Valencia; la Colección Armando Martins, que "cada mes de mayo muestran sus obras en el Palacio de Correio Mor" en Portugal; la Colección Ella Fontanals Cisneros, por su contribución a visibilizar a los artistas latinoamericanos; la Colección Luis Paulo Montenegro, cuyas obras se expondrán en la Fundación Banco Santander; y la Colección de Arte Latinoamericano de The Museum of Fine Arts de Houston (EEUU).